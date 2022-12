Gorąca czekolada to pyszny i zdrowy deser na zimowe wieczory. Wypróbuj przepis na czekoladę do picia w wersji klasycznej i light Marta Siesicka-Osiak

Sięgając po gorącą czekoladę, warto zrezygnować z niezdrowych dodatków i cieszyć się jej czystym smakiem. Jill Wellington / Pexels Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Czekolada do picia to jeden z prawdziwych, zimowych „comfort food”. Kubek aromatycznej, gorącej czekolady to nie tylko przyjemność dla zmysłów, ale też dla ciała. Odpowiednio przygotowany napój może korzystnie wpłynąć na pracę naszego serca i mózgu. Wiele osób obawia się jednak kaloryczności gorącej czekolady. Niesłusznie, bo przyrządzona bez zbędnych dodatków, nie przysporzy nam dodatkowych kilogramów. Wypróbuj przepis na klasyczną gorącą czekoladę oraz jej wersję light.