Gołe kostki, gołe kolana – co na to lekarz ortopeda? Wyziębianie mięśni i stawów szkodzi!

Moda na noszenie zbyt krótkich spodni i skarpetek nawet przy niskiej temperaturze na zewnątrz sprzyja powikłaniom zdrowotnym. Co sądzi lekarz o gołych kostkach czy kolanach, które wystają ze stylowo porwanych nogawek przez okrągły rok?

Podążanie za modą to dla wielu ludzi priorytet, szczególnie tych młodych. Od kilku lat panuje w Polsce specyficzny trend – pomimo niskich temperatur czy nawet w środku zimy na ulicach widuje się osoby ubrane w zbyt krótką lub podziurawioną odzież, zwykle spodnie odsłaniające kolana. Czy jednak jest to bezpieczne dla zdrowia? Moda na gołe kostki i kolana zwiększa zagrożenie urazami Czy wychłodzenie kończyn dolnych może mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie? O odpowiedź poprosiliśmy eksperta.

– Niska temperatura doprowadza do obkurczania się obwodowych naczyń krwionośnych, szczególnie tych w obrębie kończyn – wyjaśnia dr Karol Kosterna, lekarz rezydent w klinice ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej Carolina Medical Center. – Powoduje to, że więcej krwi wędruje do ważnych dla życia narządów, takich jak mózg, płuca, serce czy narządy jamy brzusznej. W związku z tym dochodzi do obniżenia temperatury i wychłodzenia, m.in. mięśni. Wychłodzone mięśnie działają wolniej, ich reakcja i odruchy są słabsze. W związku z tym w przypadku konieczności organizm nie jest w stanie odpowiednio zareagować na obciążenie i łatwiej dochodzi do urazów, np. urazu skrętnego stawu kolanowego czy skokowego.

– Udowodniono także, że więzadła, czyli struktury odpowiadające za stabilność stawów, w niskich temperaturach mają zmniejszoną elastyczność, przez co w wyniku urazu skrętnego może dojść do całkowitego uszkodzenia stawu – podkreśla dr Kosterna. – Przy zbyt niskiej temperaturze zmniejsza się też elastyczność ścięgien, czyli struktur przytwierdzające mięśnie do kości, co również może zwiększyć ryzyko kontuzji – w tym przypadku ich naderwania ścięgna lub jego całkowitego zerwania, szczególnie gdy już wcześniej chorowało.

Wyziębienie kończyn sprzyja chorobom stawów Nawet jedno wyjście z nieosłoniętymi kostkami i kolanami grozi urazem, a co się dzieje, gdy taka sytuacja trwa dłużej lub się powtarza?

– W przypadku długotrwałego narażenia skóry na niskie temperatury (poniżej zera stopni Celsjusza) na nieodpowiednio zabezpieczonej skórze mogą powstać odmrożenia – tłumaczy ortopeda. – Jednak znacznie poważniejsze konsekwencje mogą spotkać osoby z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego, czyli hiperurykemią. Takie osoby powinny unikać wychłodzenia stawów. Kwas moczowy występujący w dużych stężeniach łatwo odkłada się i krystalizuje w stawach, ścięgnach i tkankach przylegających, co może wywoływać ostrą reakcję zapalną i przewlekłe dolegliwości bólowe tych struktur – są to objawy dny moczanowej. Krystalizacji związków kwasu moczowego sprzyjają właśnie niskie temperatury, i zagrożenie to jest największe w obrębie stóp, stawów skokowych (kostek), kolan i łokci.

Zamiast więc „świecić” gołymi kostkami, zamiast tzw. stopek warto wybrać równie modne i znacznie dłuższe kolorowe skarpetki, a dziury na kolanach podszyć materiałem albo – w przypadku kobiet – założyć rajstopy pod spodnie. Lekarze odradzają też paniom noszenie cienkich rajstop do spódnicy czy sukienki w chłodnej części roku. Ochrona mięśni i stawów jest szczególnie ważna w przypadku dłuższego przebywania na dworze, w wietrze, przeciągach i przy przeforsowaniu mięśni, np. długim chodzeniem czy uprawianiem sportu.

