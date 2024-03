Gmina Pisz i spółki Grupy Paged podpisały umowę o współpracy

Klaster energii, powstały we współpracy władz Pisza z firmami Paged Energy, Paged Morąg, Paged LabTech oraz Paged Magazyny Energii, ma na celu dostarczanie zielonej energii lokalnym przedsiębiorcom, co nie tylko przyczyni się do realizacji celów zeroemisyjności, lecz także umożliwi obniżenie kosztów energii elektrycznej dla uczestników klastra. To z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm oraz rozwoju lokalnego biznesu.

Szczegóły projektu przedstawił Piotr Kosmęda, prezes zarządu Paged Energy:

- Klastry energii stanowią innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego, które integruje różnorodnych uczestników, takich jak producenci, konsumenci i dystrybutorzy energii, zapewniając im wzajemne korzyści. W ramach klastrów energetycznych można oczekiwać poprawy bezpieczeństwa energetycznego, redukcji kosztów oraz wsparcia dla zrównoważonego rozwoju i polityki ESG. Dodatkowo, od lipca 2024 zaczną obowiązywać nowe formy wsparcia dla zarejestrowanych klastrów energetycznych, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców do aktywnego korzystania z przyszłych efektów tej inicjatywy.

Aleksandra Atamańczyk

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej