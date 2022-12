GIS wycofuje suplement diety redukujący tkankę tłuszczową. Wykryto w nim zakazaną i niebezpieczną dla życia substancję. Sprawdź, czy go masz

GIS wycofuje suplement diety na odchudzanie, który ma przyspieszać utratę tkanki tłuszczowej

Suplement diety stosowany przed treningiem w celu przyspieszenia spalania tkanki tłuszczowej został wycofany z obrotu przez Główny Inspektorat Sanitarny. Osoby, które go kupiły, powinny zwrócić produkt do miejsca zakupu lub do producenta. Wycofana partia produktu zostanie następnie zniszczona.

W badanej próbce suplementu diety znaleziono niedozwoloną substancję, której obecność nie została uwzględniona na liście składników preparatu. Jak czytamy w ostrzeżeniu wydanym przez GIS: