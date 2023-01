GIS wycofuje popularne tabletki na ból gardła i kaszel. Zostały skażone toksyczną substancją. Sprawdź, czy nie masz ich w domu

GIS wycofuje popularne tabletki na ból gardła

W suplemencie diety Tymianek i Podbiał marki Herbs wykryto podwyższony poziom niebezpiecznej dla zdrowia substancji. W badaniu przeprowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Z tego powodu ziołowy suplement diety zawierający tymianek i podbiał w postaci pastylek do ssania stosowanych w leczeniu bólu gardła, chrypki i kaszlu został wycofany z obrotu .

Czym są alkaloidy pirolizydynowe i czym grozi spożycie ich w zbyt dużej ilości?

Alkaloidy pirolizydynowe to wtórne metabolity wytwarzane przez rośliny jako ochrona przed zwierzętami roślinożernymi. Zawiera je m.in. podbiał pospolity (Tussilago farfara L.), a także żywokost lekarski (Symphytum officinale L.) czy ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.). Z tego względu są one zabronione do stosowania wewnętrznego, albo ich dawkowanie jest ograniczone i ściśle kontrolowane na zawartość alkaloidów.