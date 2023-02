Giewont: szlaki, pogoda, ceny biletów. Czy wejście na szczyt jest trudne? Którą trasę wybrać? Praktyczny poradnik na weekend w Tatrach

Giewont to symbol Tatr i Podhala. Kształtem przypomina Śpiącego Rycerza z legend, a widoczny z całego Zakopanego żelazny Krzyż, stojący na szczycie góry, to jedna z ikon polskiej turystyki. Na Giewont prowadzi kilka malowniczych szlaków, w tym jeden z innej popularnej góry – Kasprowego Wierchu. Wizyta na Giewoncie to niemal obowiązkowy punkt programu wypoczynku w Tatrach. Prezentujemy krótki przewodnik z praktycznymi informacjami dla turystów, pragnących wybrać się na Giewont choćby w najbliższy weekend. Jak sprawdzić pogodę na Giewoncie, gdzie zostawić samochód, który szlak wybrać, ile kosztują bilety? Czy można iść na Giewont z dziećmi? Na te i więcej pytań odpowiadamy poniżej.

Giewont: symbol Zakopanego

Giewont to obok Kasprowego Wierchu jeden z najpopularniejszych wśród turystów szczytów w polskich Tatrach. Stanowi symbol Zakopanego i Podhala, a stojący na szczycie góry żelazny krzyż to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji południa Polski. Nawet nazwa góry wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska jednego z góralskich rodów – żyjącej w okolicy do dziś rodziny Giewontów. Giewont wznosi się na 1894 m n.p.m. Swym kształtem góra przypomina nieco leżącą ludzką postać i być może stąd biorą się otaczające Giewont legendy o śpiących w jaskiniach pod Tatrami rycerzach, którzy przebudzą się i ruszą na ratunek, gdy Polska będzie w potrzebie. Giewont jest piękny o każdej porze roku. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. enonim, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: Kasprowy Wierch: kolejka linowa, bilety, pogoda, szlak. Praktyczny przewodnik. Ile może kosztować rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch?

Krzyż na Giewoncie. Piękny i groźny

W okolicach nosa lub ust Śpiącego Rycerza stoi słynny giewoncki krzyż. Ma on 15 m wysokości, składa się z 400 żelaznych elementów i waży niemal 2 tony. Zakopiańscy parafianie ustawili go 19 sierpnia 1901 r., dla 1900. urodzin Chrystusa. Poszczególne części trzeba było wnosić na plecach; przy wznoszeniu krzyża pracowało ok. 500 osób.

Giewoncki krzyż wyznacza symbolicznie koniec szlaku na szczyt góry, jest też popularnym celem pielgrzymek. Co roku w rocznicę ustawienia krzyża i 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, pielgrzymi wyruszają na szczyt Giewontu z zakopiańskiego kościoła św. Krzyża.

Krzyż na Giewoncie, choć stanowi ważny symbol, jest niebezpieczny w czasie burz – przyciąga pioruny. Zdarzało się, że w wyniku porażenia na szczycie Giewontu ginęli turyści. Na przykład w 2019 r. piorun zabił cztery osoby i zranił ponad sto. Dlatego przy złej pogodzie nie należy przebywać w pobliżu Krzyża, a turyści, których burza zastała na Giewoncie, powinni z niego jak najszybciej zejść. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0

Pogoda na Giewoncie. Kamera wskazuje, czy warto iść w góry

W czasie wycieczki w góry kluczowa jest pogoda. Jeśli nie sprzyja, marsz może okazać się niezbyt przyjemny, a nawet niebezpieczny. Pogoda jest szczególnie istotna na Giewoncie, którego szczyt widział już niejedno trafienie piorunem w czasie burzy.

O warunkach atmosferycznych, panujących na Giewoncie, informują liczne portale meteorologiczne, np. Meteoblue.

Jak dostać się pod Giewont? Parking Kuźnice

Najpopularniejszy szlak na Giewont zaczyna się w Kuźnicach. To ta sama miejscowość, z której turyści zaczynają wycieczkę na Kasprowy Wierch. W kasie w Kuźnicach można kupić bilety na kolejkę linową na Kasprowy.

Jak dostać się do Kuźnic? Ruch samochodów osobowych z Zakopanego do Kuźnic jest zabroniony, ale można przyjechać na miejsce autobusem np. z Ronda Jana Pawła II. Bilet na autobus kosztuje ok 5 zł. Parking Kuźnice i Zakopane. Najbliższy parking dla samochodów osobowych znajduje się przy ul. Bronisława Czecha w Zakopanem. Kosztuje ok. 20-30 zł za cały dzień (w zależności od terminu). W samych Kuźnicach działa jeszcze prywatny parking przy hotelu Murowanica.

Wejście na Giewont. Ile kosztują bilety?

Giewont wznosi się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wstęp do TPN jest płatny. Bilet zwykły kosztuje 8 zł, ulgowy 4 zł. Bilety do TPN można kupić online.

Kolejka linowa na Giewont? Na razie tylko w sferze marzeń

Wielu turystów, którzy przybywają w Tatry po raz pierwszy, słyszało o kolejce linowej na Kasprowy Wierch i Gubałówkę, i zastanawia się, czy na Giewont także można wjechać w wygodnym wagoniku. Niestety, kolejka linowa na Giewont nie istnieje i nie ma planów jej budowy.

Na Giewont można wejść tylko na własnych nogach, wzdłuż jednego z trzech szlaków. Czytaj też: Kolejka linowa. Zakopane, Solina czy Łomnica – gdzie przejażdżka jest najdroższa i czy czekają nas dalsze podwyżki cen? Aktualne cenniki

Szlak na Giewont. Który wybrać?

Na Giewont prowadzi kilka popularnych szlaków turystycznych. Trzy z nich łączą się w jeden na Kondrackiej Przełęczy, blisko szczytu góry. Szlak niebieski: Liczy ok. 6 km. Prowadzi z Kuźnic przez Dolinę Kondratową, obok Schroniska PTTK na Hali Kondratowej i dalej przez Kondracką Przełęcz. Przejście szlaku zajmuje ok. 3 godzin, powrót mniej więcej 2 godziny. Szlak czerwony: liczy ok. 5 km. Prowadzi z Doliny Strążyskiej przez Polanę Strążyską, potem Przełęcz w Grzybowcu, na Wyżnią Kondracką Przełęcz. Na tej przełęczy szlak czerwony łączy się z niebieskim i prowadzi na szczyt Giewontu. Przejście od Doliny Strążyskiej na Wyżnią Kondracką Przełęcz zajmuje ok. 3 godziny, potem zostaje jeszcze ok. 15 minut marszu na szczyt Giewontu. Droga powrotna zajmuje ok. 2,5 godziny. Szlak żółty: Liczy ok. 6 km. Prowadzi z Gronika przez Dolinę Małej Łąki na Kondracką Przełęcz, dalej łączy się ze szlakiem niebieskim. Droga z Gronika na Przełęcz zajmuje ok. 3 godzin, zostaje jeszcze ok. 30 minut marszu na szczyt Giewontu. Powrót zajmuje ok. 2,5 godziny. Trasa z Kasprowego Wierchu: Na Giewont można dostać się także szlakiem czerwonym z Kasprowego Wierchu. Trasa liczy ok. 6 km, wiedzie m.in. wśród Czerwonych Wierchów. Jej przejście w jedną stronę może zająć ok 2-3 godzin.

Ile się idzie na Giewont?

Jak widać z powyższego zestawienia szlaków, droga w jedną stronę na szczyt Giewontu zajmuje ok. 3 godzin. Dlatego na całą wycieczkę należy zarezerwować sobie większą część dnia. Turyści powinni też pamiętać, by wyruszyć na Giewont odpowiednio wcześnie, tak by zdążyć wejść na górę i wrócić przed zmrokiem.

Trzeba dodać, że Giewont to bardzo popularny wśród turystów kierunek górskich wycieczek. Zdarza się, że na końcowym odcinku trasy tworzy się kolejka, zwłaszcza w szczycie sezonu letniego i zimowego i przy dobrej pogodzie. Należy więc doliczyć ok. 15-30 minut do czasu trwania całej wycieczki.

Czy szlak na Giewont jest trudny?

Trasa na Giewont jest dość łatwa do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy. Potem staje się trudniejsza. Na ostatnim odcinku szlaku, tzw. kopule Giewontu, do skalnej ściany przymocowane są łańcuchy, które ułatwiają turystom wspinaczkę. Ruch na szczycie jest jednostronny, co zwiększa bezpieczeństwo.

Na Giewont z dzieckiem – czy to dobry pomysł?

Wejście na Giewont uchodzi za trudniejsze niż na Kasprowy Wierch, zwłaszcza w końcowej części szlaku. Wejście na sam szczyt Giewontu wymaga pokonania wąskiej ścieżki z asekuracją w postaci łańcuchów przytwierdzonych do skały. Tego rodzaju wspinaczka może przekraczać siły młodszych dzieci.

Zawsze jednak można zorganizować rodzinną wycieczkę do podnóża kopuły Giewontu, bez wchodzenia na samą górę. Wielu rodziców urozmaica wycieczkę dzieciom i nieco ułatwia im wędrówkę, wybierając szlak na Giewont z Kasprowego Wierchu, na który można wjechać kolejką linową z Kuźnic.

Galeria zdjęć z Giewontu

Zapraszamy do galerii pięknych zdjęć, ukazujących Giewont. To najlepsza zachęta do zorganizowania weekendowej wycieczki na jedną z najpopularniejszych polskich gór.

Bezpieczeństwo w górach – czy znasz podstawowe zasady?

Wycieczki po górach to świetny sposób na relaks, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Góry to jednak nie plac zabaw i należy poruszać się po nich ostrożnie. Czy znacie podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.