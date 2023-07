Gdzie zjeść najlepsze lody w Kętrzynie? Sprawdź adresy w lipcu 2023

W naszym kraju najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na ten wykwintny deser umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. Wówczas były one obecne jedynie na królewskim dworze, a następnie na stołach szlacheckich.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na większą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Kętrzynie powstawały przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Urządzenie do robienia lodów HKOENIG HF320, 180 W

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Kętrzynie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.