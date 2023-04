Gdzie wybrać się w ten weekend? Oto najpiękniejsze parki i ogrody w Polsce. To oazy zieleni i kwiatów w centrach największych miast

Gdzie na weekend wiosną? Nie trzeba jechać daleko

Jak weekend i wiosna, to najlepiej wycieczka na łono natury. Las czy jezioro to dobra propozycja na całodniowy wypad z rodziną. Co jednak, jeśli wolimy trzymać się nieco bliżej miasta, bo na przykład pogoda jest niepewna – jak to wiosną?

Nie trzeba rezygnować z wycieczki, ale można zmodyfikować plany. Polskie miasta pełne są wspaniałych parków i ogrodów, które na wiosnę odżywają i prezentują się szczególnie pięknie. Rzut beretem od centrum Warszawy czy Krakowa znaleźć można oazy zieleni, pełne zadrzewionych alei, kwietników, urokliwych wodnych oczek. W takich miejscach można odpocząć od zgiełku miasta, ponapawać się widokiem wielobarwnych roślin, poobserwować dzikie zwierzęta lub po prostu urządzić piknik na świeżym powietrzu.