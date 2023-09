Gdzie wybrać się na weekend? Park Nauki Torus w Ciechanowie to miejsce dla głodnych wiedzy

Park Nauki Torus w Ciechanowie to miejsce, w którym nauka i zabawa łączą się w jedno. Jeśli jesteś głodny wiedzy i szukasz fascynującego miejsca na weekend, to Park Nauki Torus jest doskonałym wyborem. CC BY-SA 4.0

Jeżeli jesteś miłośnikiem nauki i zabawy, Park Nauki Torus w Ciechanowie to idealne miejsce na fascynujący weekend. Park ten ma na celu rozbudzanie chęci uczenia się przez całe życie poprzez samodzielne doświadczanie nauki, co sprawia, że jest atrakcyjny dla ludzi w każdym wieku.

Park Nauki Torus — Nauka i rozrywka dla każdego

Jeśli jesteś miłośnikiem nauki i zabawy, to Park Nauki Torus w Ciechanowie jest miejscem, które musisz odwiedzić. To niezwykłe miejsce, które łączy w sobie edukację i rozrywkę, sprawiając, że nauka staje się fascynującą przygodą. Park Nauki Torus w Ciechanowie to miejsce, w którym nauka i zabawa łączą się w jedno. Jeśli jesteś głodny wiedzy i szukasz fascynującego miejsca na weekend, to Park Nauki Torus jest doskonałym wyborem.



CC BY-SA 4.0 1bumer/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne Głównym celem Parku Nauki Torus jest rozbudzanie pasji do nauki w każdym wieku. To miejsce, gdzie nauka staje się przyjemnością, a edukacja przeplata się z zabawą. Park Torus promuje ideę nauki przez całe życie, inspirując zarówno dzieci, jak i dorosłych do odkrywania nowych tajemnic świata.

Park Nauki Torus to nie tylko miejsce do zwiedzania, to także interaktywna lekcja nauki. Ekspozycje i wystawy poruszają różnorodne dziedziny wiedzy, takie jak matematyka, fizyka, technika i architektura. To idealne miejsce do eksperymentowania, odkrywania praw przyrody i poznawania nauki w praktyce. Mapa:

Historia Wieży Ciśnień

Park Nauki Torus mieści się przy zabytkowej Wieży Ciśnień, która przez wiele lat była nieodłączną częścią krajobrazu Ciechanowa. Pierwotnie miała służyć jako zbiornik na wodę, ale błędy w jej konstrukcji spowodowały, że nigdy nie spełniała dokładnie swojej pierwotnej roli. Po latach opuszczenia i dewastacji została wpisana na listę zabytków i poddana gruntownej modernizacji. Dziś wieża jest pięknie podświetlona i otoczona fontanną, stając się sercem Parku Nauki Torus. To miejsce, które przyciąga nie tylko miłośników nauki, ale także osoby ceniące unikalną architekturę i historię. Wieża została nawet uznana za jedną z najbardziej niezwykłych konstrukcji tego typu na świecie przez portal The World Geography. Zobaczcie jak, dziś wygląda w galerii zdjęć poniżej:

Zwiedzanie i bilety

Ceny biletów na zwiedzanie Parku Nauki Torus są przystępne i dostosowane do różnych grup wiekowych. Bilet normalny kosztuje 14 PLN, bilet ulgowy 10 PLN, a bilet rodzinny (do 7 osób) to 45 PLN. Dla dzieci do 3 lat wstęp jest bezpłatny. Istnieją także zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz bilety grupowe i dla seniorów.

Park Nauki Torus w Ciechanowie to niezwykłe miejsce, gdzie nauka staje się fascynującą przygodą. To doskonałe miejsce na rodzinny wypad, szkolną wycieczkę lub po prostu spędzenie weekendu w otoczeniu wiedzy i zabawy. Niezależnie od wieku, Park Nauki Torus rozbudzi Twoją ciekawość i pozwoli odkrywać tajemnice nauki w praktyce. Odkryj fascynujący świat wiedzy w Parku Nauki Torus już dziś! Zobacz też: W tych miejscach na świecie piliście najlepszą kawę w życiu. To idealne kierunki na urlop dla „kawoszy”

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę