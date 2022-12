Gdzie taniej kupić choinkę? Tyle kosztuje świerk, sosna i jodła w 2022 roku z Lasów Państwowych. Można zaoszczędzić

Żywa choinka wnosi do domu zapach lasu, jest ekologiczna i po zakończeniu jej zadania w roli dekoracji, może wrócić jako kompost do środowiska. Jeśli kupiliśmy świerk czy jodłę w donicy i mamy sporą działkę, znajdzie na niej swoje miejsce. Dla wielu rodzin takie pachnące drzewko świąteczne to ściśle przestrzegana tradycja. Czy nie cierpią na takim zwyczaju lasy?