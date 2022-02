Gdzie na weekend? Zalipie: wioska malowana kwiatami. Kolorowe kwiaty na bielonych ścianach, a na podwórkach pelargonie i begonie Katarzyna Kasperek

Lato jest najlepszym czasem na odwiedzanie urokliwych wiosek. Uwielbiam scenerię z dużym udziałem roślinności. Ruszyłam do Zalipia na poszukiwanie kwiecistych kompozycji pełnych intensywnego koloru i sielskości. Marzyłam o tym, by zanurzyć się w kwiatach i tych polnych, i tych malowanych. I tak się stało. Zanurzyłam się także w codziennym życiu mieszkańców Zalipia, a to już było dla mnie sporą niespodzianką - pisze Katarzyna Kasperek.