Gdzie na rower w Polsce? Oto rowerowe „naj”: najdłuższe, najtrudniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze trasy rowerowe na weekend i urlop

Gdzie na rower w Dzień Roweru? Zbliża się rowerowe święto

Już 3 czerwca 2022 obchodzić będziemy Dzień Roweru. To święto ruchu na dwóch kółkach na świeżym powietrzu. Kto nie lubi śmigać na rowerze po malowniczych ścieżkach wśród zieleni i ciekawych miejsc, mniej znanych zabytków, gościnnych zajadów, skarbów natury ukrytych wśród parków narodowych i krajobrazowych? Rower to świetny sposób na aktywny wypoczynek, a Dzień Roweru to dobra okazja, by rozpocząć sezon rowerowy, o ile jeszcze go nie zaczęliście.

Dzień Roweru 2022 wypada w piątek 3 czerwca, co pozwala zaplanować z tej okazji dłuższą weekendową wycieczkę rowerową solo, z drugą połówką lub całą rodziną.

Przygotowaliśmy dla Was kilka pomysłów na rowerowe wycieczki – poniżej znajdziecie wyróżniające się trasy rowerowe w Polsce. Jedna jest najdłuższa, inna uchodzi za najtrudniejszą, kilka pretenduje do miana najciekawszej i najpiękniejszej. To unikalne szlaki, które pozwolą Wam cieszyć się wolnością na rowerze w Dzień Roweru lub każdy inny pogodny weekend.