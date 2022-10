Gdzie na narty zimą 2022/23? Nowy ranking wskazuje najlepsze ośrodki narciarskie Europy. Sprawdziliśmy ceny skipassów Emil Hoff

Powstał nowy ranking najlepszych ośrodków Europy na narty 2022/23. Co więcej, ranking opiera się na opiniach samych narciarzy i turystów. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się na narty w sezonie zimowym 2022/23 i ile kosztują skipassy. Na zdjęciu: wyciąg narciarski w szwajcarskim Zermatt. Sinenkiy, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Narty to jedna z ulubionych zimowych zabaw turystów na całym świecie. Górskie regiony Europy co roku przyciągają dziesiątki tysięcy narciarzy, chętnych do szusowania po zboczach malowniczych gór. Gdzie wybrać się na narty zimą 2022/23? Magazyn podróżniczy Conde Nast stworzył nowy ranking najlepszych ośrodków narciarskich w Europie na podstawie opinii swoich czytelników. W których miejscach najbardziej warto zarezerwować sobie skipass i ile kosztuje wypad na narty 2022/23 do Szwajcarii, Włoch czy Austrii?