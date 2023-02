Gdzie może zabraknąć specjalistów? Na Pomorzu jest zapotrzebowanie na sześć nowych profesji

ZOBACZ TAKŻE: Takie emerytury brutto i netto mają dostać seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń

Na liście umiarkowanego zapotrzebowania znajduje się natomiast 75 zawodów. Lista ta wydłużyła się względem minionego roku o zaledwie jedną pozycję, a jest nią technik przemysłu drzewnego. Ta profesja znalazła się w zestawieniu obok takich profesji jak technik weterynarii, technik rolnik, technik leśnik, technik gazownictwa, fryzjer, fotograf czy też kelner.

Można się spodziewać, że raport w jakimś stopniu wpłynie na opinię o kierunkach kształcenia w zawodach o istotnym zapotrzebowaniu. Mowa tutaj o wspomnianej setce profesji, do której dołączyli w tym roku m.in. pracownik obsługi hotelowej, technik gospodarki odpadami oraz technik rybołówstwa morskiego.

- To jest też wykorzystywane w procesie opiniowania kierunków kształcenia. Gdy starostowie i organy prowadzący szkoły (technikum lub szkoły branżowe) występują z nowym kierunkiem kształcenia, ta sprawa trafia najpierw do powiatowej rady rynku pracy, gdzie jest przedstawiciel starosty oraz inne instytucje zajmujące się oceną wniosku. Tam jest to przedstawiane i następnie to trafia do zaopiniowana do wojewódzkiej rady rynku pracy - tłumaczy Robaczewski. - Obradujący na szczeblu powiatowym i wojewódzkim korzystają z obydwu badań. Mają wiedzę, czy dany kierunek kształcenia jest uznany przez ministerstwo jako deficytowy - dodaje.