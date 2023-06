Gdzie motocyklem na Dolnym Śląsku w 2023 roku? Malownicze trasy i serpentyny w Sudetach i zamki, które trzeba zobaczyć

Pogórze Izerskie i Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie warto zobaczyć na motocyklu

Podążając dalej Drogą Sudecką dojedziemy do Zakrętu Śmierci, jednego z najbardziej wymagających miejsc dla kierowców w Polsce. Jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w okolicy znajduje się na malowniczej trasie prowadzącej przez Karkonosze w niedalekiej odległości od Szklarskiej Poręby. To szczególnie popularny punkt dla miłośników motocykli, bo poza motoryzacyjnym wyzwaniem oferuje także imponującą panoramę gór i Kotliny Jeleniogórskiej.

To trasa, którą powinien zjeździć każdy motocyklista i nie mówimy tu tylko o Zakręcie Śmierci , ale malowniczej Drodze Sudeckiej, prowadzącej od Świeradowa do Szklarskiej Poręby. Po drodze możemy odwiedzić wodospad Kwisy i najwyżej położoną kopalnię kwarcu w Europie. Z góry rozciąga się bajeczny widok na Karkonosze, a wyrobisko przypomina amerykański kanion.

Pętla drogowa wokół Karkonoszy liczy prawie 200 km. Motocyklem do zwiedzenia nie tylko zamek Chojnik

Ze Szklarskiej Poręby nieco ponad 20 km dzieli nas do Jeleniej Góry - stolicy Karkonoszy. Miasto położone w malowniczych Sudetach zapewnia turystom piękne krajobrazy i ciekawe miejsca do odkrycia. Motocykliści nie powinni się tu nudzić. Jedną z ciekawszych atrakcji na tej trasie jest Dolina Pałaców i Ogrodów, gdzie można podziwiać historyczne pałace otoczone ogrodami. Wśród nich znajduje się pałac na wodzie w Staniszowie i pałac w Łomnicy.

Zamek Chojnik i legenda o Kunegundzie, która zainspirowała Schillera i Mickiewicza. Motocykl i Kotlina Jeleniogórska

Zamek Chojnik to średniowieczny obiekt, położony szczycie góry Chojnik w Karkonoszach. Od lat przyciąga turystów i to nie tylko ze względu na swoją historię i architekturę, ale także z uwagi na legendy związane z tym miejscem. Jedna z najbardziej znanych mówi o okrutnej księżniczce Kunegundzie, której jęki podobno do dziś słychać w dolinie. Z tarasu widokowego Chojnika rozciąga się malownicza panorama Karkonoszy i okolicznych terenów, a wokół niego znajduje się park krajobrazowy, który jest doskonałym miejscem do spacerów i wycieczek.

Ruiny średniowiecznej warowni znajdują się na górze Choina. Zamek słynie z wielu legend i zapewnia bajeczne widoki na Karkonosze Klaudia Korfanty

Zamek został wybudowany w połowie XIV wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1364 r. Przez wieki obiekt należał do rodziny von Schaffgotschów. W drugiej połowie XVII wieku zamek uległ zniszczeniu w wyniku uderzenia piorunem i już nigdy nie został odbudowany. W XIX wieku stał się popularnym miejscem wycieczek kuracjuszy z Cieplic, a w 1860 roku otwarto tu schronisko turystyczne. Chojnik współcześnie jest otwarty na gości, a wejście na górę nie jest specjalnie wymagające. Zamek jest czynny do sierpnia w godzinach 10.00 - 18.00. Bilet wstępu to koszt 10 zł (normalny) lub 5 zł (ulgowy). Opłata za zwiedzanie zamku nie pokrywa się z opłatą wstępu na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. W 2023 roku cena biletu wynosi odpowiednio: 9 zł i 4,50 zł.