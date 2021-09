Gdyby więcej kobiet było aktywnych zawodowo, problem braku pracowników mógłby zniknąć

Istnieje prosty sposób na rozwiązanie braku siły roboczej w Polsce. Wystarczy zachęcić kobiety do pracy. Z badania McKinsey & Company wynika, że gdybyśmy lepiej wykorzystywali potencjał zawodowy kobiet, można by zlikwidować problem braku pracowników. Aby jednak osiągnąć zamierzony efekt, eksperci sugerują zwiększenie elastyczności zatrudnienia, umożliwienie kobietom pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz zaangażowanie mężczyzn w obowiązki domowe, w tym opiekę nad dziećmi i seniorami.

Autorzy raportu „Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”, który dotyczy sytuacji kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej na rynku pracy, zalecają podjęcie kroków, które ułatwią kobietom aktywność zawodową. Tajemnicą poliszynela jest, że wiele matek nie decyduje się na szybki powrót do pracy ze względu na konieczność pozostania dyspozycyjną przez 8 godzin dziennie. Pracodawcy niechętnie patrzą na pracowanie w mniejszych wymiarze godzin, a perspektywa łączenia pełnego etatu z wychowywaniem małych dzieci często zniechęca matki do jakiejkolwiek aktywności zawodowej.