Gasteria to roślina dla miłośników sukulentów oraz początkujących ogrodników. Radzimy, jaką wybrać i jak o nią zadbać

Gasteria to idealna roślina dla tych, którzy już kochają sukulenty albo chcą zacząć przygodę z nimi – lub w ogóle roślinami doniczkowymi. Gasterie pochodzą z południa Afryki i są przystosowane do trudnych warunków, a w szczególności do niedostatku i przejściowych braków wody. Tę gromadzą w liściach oraz korzeniach i właśnie dlatego są zaliczane do sukulentów.