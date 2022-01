Friz wyruszył w niezwykłą podróż. Znany youtuber zwiedza Afrykę, dzieli się wrażeniami na Instagramie. „Tu jest tak pięknie!” Redakcja Strona Podróży

Karol "Friz" Wiśniewski zaskoczył wszystkich. Wybrał się w egzotyczną podróż, ale nie do Dubaju ani na Malediwy. Postanowił zwiedzić wnętrze Afryki. Na Instagramie opublikował już pierwsze zdjęcia. Archiwum Polska Press

Friz to jeden z najbardziej znanych youtuberów. Karol „Friz” Wiśniewski ma dopiero 25 lat, a już zdążył założyć jeden z najpopularniejszych kanałów na polskim YouTube, zebrać miliony fanów, przeżyć niejedną przygodę i niejedną "dramę". Teraz wyruszył w niezwykłą podróż. To nie Dubaj ani Malediwy. Friz wybrał się do Botswany.