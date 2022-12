French manicure w nowej i oryginalnej odsłonie. Zobacz, jak wygląda french illussion. Sprawdź, dlaczego warto malować w ten sposób paznokcie

Zadbane paznokcie i dłonie to wizytówka każdej kobiety. Kolor lakieru i dobrane zdobienia są dopełnieniem każdej kreacji. Dlatego co chwilę pojawiają się nowe trendy. Obecnie na salony wkroczył nowy wymiar francuskiego manicure’u, który zachwyci niejedną z was. Spodoba się paniom w każdym wieku.