Fregaty rakietowe na horyzoncie, ale negocjacje w sprawie „Mieczników” jeszcze potrwają

Negocjacje w sprawie „Mieczników” jeszcze potrwają

Fregaty powstające w ramach programu „Miecznik” będą miały 138 m długości, szerokość blisko 20 m. Wyporność fregat to nieco ponad 6 tys. ton, co czynić je będzie najcięższymi okrętami bojowymi polskiej Marynarki Wojennej w historii. Lekki krążownik ORP „Dragon” z czasów II wojny światowej miał 4850 t., ORP „Conrad” 5600 t. (oba przekazane przez Royal Navy), niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa II” sowieckiej konstrukcji służący w polskiej MW od 1988 r. do 2003 r. wypierał 4600 t. Z kolei ORP „Gen. T. Kościuszko”, amerykańskiej budowy fragata typu Oliver Hazard Perry ma wyporność niecałe 4000 ton. Stary, przedwojenny krążownik ORP „Bałtyk” wypierał co prawda niemal 10 tys. ton, jednak w MW II RP był szkolnym hulkiem.