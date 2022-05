Frappé jak z najlepszej kawiarni. Jak zrobić kawę mrożoną z prostych składników? Anna Daniluk

Kawa mrożona to napój dla wszystkich osób lubiących napoje mleczne. Wystarczy mieć w domu cztery podstawowe składniki i można cieszyć się smakiem własnoręcznie przyrządzonej frappe. Kawa mrożona to pyszny sposób na ochłodę w upalne dni. Mrożona kawa ma te same właściwości, co podana na gorąco. Wiemy, jak zrobić kawę mrożoną domowym sposobem.