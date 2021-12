Francja. Zakaz podawania foie gras w Lyonie. To kolejne francuskie miasto, które podjęło taką decyzję

Czym jest foie gras?

Foie gras to tradycyjne świąteczne danie kuchni francuskiej - i jednocześnie jedno z najdroższych. To także danie, którego chętnie próbują odwiedzający Francję turyści.

Foie gras to pasztet produkowany ze stłuszczonych kaczych i gęsich wątróbek. Podaje się je na ciepło (usmażone na gęsim lub kaczym tłuszczu) lub na zimno (ugotowane w formie do pasztetu lub w słoiku).

Kolejne francuskie miasta zakazują foie gras

Dlaczego tradycyjny przysmak wzbudza takie emocje? Chodzi o sposób produkcji. Aby uzyskać stłuszczoną wątróbkę, niezbędną do wyrobu foie gras, na 2-3 tygodnie przed ubojem karmi się kilkumiesięczne kaczki i gęsi karmą wtłaczaną do przełyku za pomocą sondy (dziennie od 1 do 2 kg). Ten proces uważany jest za okrucieństwo wobec zwierząt i w wielu krajach (w tym w Polsce) został już zakazany.