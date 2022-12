Fotowoltaika i elektrownie wiatrowe będą wszędzie? Cały świat inwestuje w OZE przez kryzys energetyczny

Fotowoltaika i elektrownie wiatrowe wyrastają jak grzyby po deszczu

Globalny kryzys energetyczny napędza inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i elektrownie wiatrowe – stwierdzono we wtorkowym raporcie MAE. Agencja oszacowała, że w latach 2022-2027 globalna moc energii odnawialnej wzrośnie o 2400 gigawattów, czyli o tyle, co wynosi cała dzisiejsza moc energetyczna Chin. Oznacza to – zgodnie z analizą – że w ciągu najbliższych 5 lat na świecie przybędzie tyle energii odnawialnej, co w ciągu ostatnich 20 lat.

Jak zauważono, wojna w Ukrainie jest istotna dla europejskich rządów oraz firm w zakresie transformacji energetycznej, ponieważ szukają one alternatywy dla rosyjskiego gazu. Przewiduje się, że ilość dodanej mocy energii odnawialnej w Europie w okresie 2022-2027 będzie dwukrotnie wyższa niż w poprzednim pięcioletnim okresie. Zdaniem MAE szybszy rozwój farm wiatrowych i słonecznych w Europie mógłby zostać osiągnięty, gdyby kraje UE m.in. usprawniły i skróciły termin wydawania pozwoleń na elektrownie oraz ulepszyły system zachęt w celu wsparcia instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach.