Forum Rolnicze „Pomorskiej” 2021. To właśnie dzisiaj, 1 października, startujmy! Nie przegap relacji online

Co istotne, idziemy z duchem czasu, więc osoby zainteresowane forum, mogą śledzić je online - z dowolnego zakątka na świecie. Wystarczy smartfon lub tablet w dłoni bądź komputer na biurku, i dostęp do internetu.

Co roku w tym wydarzeniu bierze udział około pół tysiąca gospodarzy, nie tylko z regionu. Pojawiają się goście z Podlasia, Wielkopolski, Warmii i Mazur. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali, i wyrazili chęć osobistego udziału w spotkaniu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.

Nad Wisłą prowadzonych jest niemal półtora miliona gospodarstw – karmią nas, ale również eksportują owoce swojej ciężkiej pracy poza granice. Rolnicy, co roku Gazeta Pomorska stara się Wam odwdzięczyć za trud, których wkładacie w zapewnienie nam bezpieczeństwa żywnościowego. Oferujemy platformę wymiany opinii, doświadczeń i pomysłów - właśnie dzisiaj startuje 8. Forum Rolnicze w Bydgoszczy .

Zaglądając na pomorska.pl/transmisja, będziecie mogli Państwo śledzić relację (nie są potrzebne do tego wcześniejsze zapisy, kliknijcie na powyższą stronę, już jesteście z nami).

Studio rusza dzisiaj o godz. 11.30. W samo południe rozpoczną się natomiast panele eksperckie (będą do odsłuchania również po zakończeniu forum). Dodajmy, że specjalistom zadamy także te pytania, którymi się z nami podzieliliście drogą mailową. Jeśli interesuje Was więcej niż jeden temat, panele będą do odsłuchania również po zakończeniu spotkań.