Ford Bronco 2.7 V6 EcoBoost Bi-Turbo 335 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Ten samochód może być nieco absurdalny, przerysowany, krzykliwy i kosztowny, ale nie będę oszukiwał – bardzo mi się podoba! Dotąd moim ulubieńcem był Ford Ranger Raptor, ale gdybym mógł, to na pewno wybrałbym Bronco Badlands + przyczepę pełną niepotrzebnych, ale świetnych dodatków. Nie ma znaczenia, że w większości sytuacji jeździłbym nim tylko po zakupy czy po dziecko do przedszkola, bo czasami wybrałbym się w dzikie tereny, gdzie bawiłbym się jak nigdy! Jeśli kogoś stać, polecam z czystym sercem! Kamil Rogala

Ford Bronco to nowoczesny interpretacja słynnego modelu z napędem 4x4, który nawiązuje do swojej klasycznej linii z lat 60. i 70. XX wieku. Ma kanciastą sylwetkę, okrągłe przednie lampy z LED-owymi pierścieniami, prawie pionową przednią część i szybę czołową oraz możliwość zdejmowania elementów nadwozia, takich jak drzwi czy dach. Jego ogromne koła z grubymi oponami i wysokie zawieszenie zapewniają mu doskonałe osiągi w terenie, ale i rewelacyjną prezencję. Nie jest to jednak tylko samochód na pokaz - Ford Bronco ma solidną konstrukcję, która przeszła ekstremalne testy wytrzymałościowe. Jest też wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak system napędu na wszystkie koła i zawieszenie High-Performance Stability Suspension. Ford Bronco posiada także bogaty rynek akcesoriów, które pozwalają dostosować go do własnych potrzeb i preferencji. Można do niego zamontować dodatkowy bagażnik, pojemniki, zaczepy, snorkel i wiele innych. W Europie dostępne są dwie wersje: łagodniejsza Outer Banks i bardziej hardcorowa Badlands. Szkoda tylko, że nie ma tu takich ciekawych odmian, jak w USA, np. sportowego Raptora.

Muszę przyznać, że Ford Bronco to chyba najładniejsza terenówka na rynku i jest powiewem czegoś nowego. Nie wybrałbym łagodniejszej wersji Outer Banks, bo wolę bardziej surowy i spartański charakter Badlands. Nie przeszkadza mi gorsze prowadzenie, wyższe spalanie i trudniejsze wsiadanie, bo poziom fajności wynagradza wszystkie braki. Poza tym po to kupuje się Bronco i warto od razu iść na całość! Tak czy inaczej na braki nie będziemy narzekać, bowiem komfort i wyposażenie są na naprawdę przyzwoitym poziomie. Jasne - Ford Bronco ma surowe, solidne i nieco przaśne wnętrze, ale ten typowo amerykański klimat ma swój urok i na pewno znajdzie wielu zwolenników. Dominują twarde plastiki, gumowane powierzchnie i szorstkie faktury, które pasują do charakteru samochodu i są łatwe do czyszczenia. Wnętrze ma też wiele praktycznych rozwiązań, takich jak uchwyty, siatki i kratki na akcesoria w oparciach foteli etc. Kierowca ma do dyspozycji duży ekran z wirtualnymi zegarami, ogromny ekran z systemem info-rozrywki i wielki panel klimatyzacji z pokrętłami i przyciskami. Wszystko jest ergonomiczne i intuicyjne. Lewarek zmiany biegów, pokrętło trybów jazdy i pokrętło napędu są wielkie i solidne, więc nawet w grubych rękawicach wszystko uda się opanować. Panel do sterowania szybami i lusterkami jest pod podłokietnikiem. Dlaczego? Jak wspomniałem, drzwi można zdejmować, więc ograniczono liczbę elektrycznych połączeń. Z tyłu jest dużo miejsca, ale wysocy pasażerowie mogą się czuć odrobinę przytłoczeni – miejsca nad głową jest zaskakująco niewiele. Siedzi się wysoko i patrzy na innych z góry. Bagażnik jest ogromny, ale ma nietypową klapę, która otwiera się na bok. To może utrudniać pakowanie zakupów na parkingu podziemnym. Pojemność bagażnika (do sufitu) w układzie 5-osobowym to przyzwoite 873 litry.