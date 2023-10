Finał szlachetnej akcji pt. Komórkomania (WIDEO)

Finał Akcji “Komórkomania” - Zachęta do Rejestracji jako Potencjalny Dawca Szpiku

Akcja “Komórkomania”, która od wielu tygodni mobilizowała Polaków do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku, dobiega końca. Ten niezwykły projekt, mający na celu zwiększenie liczby zarejestrowanych dawców szpiku, zasługuje na podsumowanie.

Cel Akcji

“Komórkomania” to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia bycia dawcą szpiku. Każda osoba, która zdecydowała się na rejestrację, mogła potencjalnie uratować życie osobie cierpiącej na choroby krwi, takie jak białaczka.

Przebieg Akcji

Finał Akcji

Finał akcji “Komórkomania” to moment pełen emocji i refleksji. To czas, aby podziękować wszystkim, którzy wzięli udział i zarejestrowali się jako dawcy. To również czas, aby podkreślić, że choć akcja dobiega końca, potrzeba dawców szpiku nadal jest ogromna.