Ferie zimowe 2023 za darmo. Atrakcje bez płacenia, pomysły na wycieczki, które nie zrobią Wam dziury w kieszeni

Ferie zimowe 2023. Kiedy się zaczynają?

Darmowe atrakcje miast na ferie. Fascynujące muzea

Niemal każde większe muzeum w Polsce przynajmniej jeden dzień w tygodniu wpuszcza gości zupełnie za darmo, by promować swoje zbiory i edukować chętnych.

W Krakowie także można znaleźć szeroką ofertą darmowego wstępu do muzeów i zabytków, m.in.

Ferie w mieście za darmo. Za te atrakcje nie trzeba płacić

W każdym mieście można znaleźć także inne atrakcje, które dostępne są zupełnie za darmo w sezonie lub przez cały rok, także w ferie zimowe. Czasem to dość nietypowe miejsca.

Np. we Wrocławiu obejrzeć można za darmo galerię neonów Neon Side albo panoramą miasta, rozciągającą się z dachu centrum handlowego Renoma. W Zakopanem można wziąć udział w warsztatach rękodzieła w Czerwonym Dworze, w Trójmieście ruszyć szlakiem najpiękniejszych murali albo podziwiać Bałtyk z sopockiego molo, na którym zimą nie pobiera się opłat.

Przygotowaliśmy dla Was kilka przewodników po darmowych atrakcjach miast i regionów. Zajrzyjcie do nich, by wybrać coś w sam raz na rodzinną wycieczkę w czasie ferii zimowych bez wydawania pieniędzy.