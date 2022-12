Ferie zimowe 2023: gdzie Polacy planują je spędzić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do ciepłych krajów, narty we Włoszech i Austrii?

Jeśli chodzi o wyjazdy na narty na ferie zimowe 2023, Polacy wybierają najczęściej Włochy (6%) oraz Austrię (3,5%).

- To może zaskakiwać, bo do Włoch jest znacznie dalej, a większość ofert wymaga dojazdu we własnym zakresie, co oznacza konieczność opłacenia paliwa i wjazdu na autostrady (we Włoszech ok. 8 euro za 100 km, w Austrii 10 euro na 10 dni jazdy) – mówi Jarosław Kałucki, ekspert narciarski Travelplanet. – Być może jednak w wyborach Polaków przeważa sentyment do znanych i lubianych stoków, a nie zimna kalkulacja ekonomiczna.