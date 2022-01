Ferie zimowe 2022 – jak je spędzić z dziećmi i kiedy wypadają? Pomysły, które wypełnią twojemu dziecku czas w wolne dni

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. Dla dzieci to ogromna radość, ale dla wielu rodziców kłopot. Opiekunowie zadają sobie pytanie, jak zapełnić czas swoim maluchom, aby się nie nudziły i miały przyjemne wspomnienia z tego okresu

Podczas przerwy semestralnej uczniowie szkół powinni wypoczywać. To czas również wielu wyjazdów i obozów. A jeśli ferie zimowe dzieciaki spędzają w miejscu zamieszkania? Czy to oznacza, że będą się nudzić i większość czasu spędzą przed ekranami telewizorów? Niekoniecznie. Sprawdźcie nasze propozycje.

Pomysły na spędzenie czasu z dziećmi podczas tegorocznych ferii zimowych

Ferie zimowe to świetna okazja na regenerację, odpoczynek i wspólne spędzenie czasu z dzieckiem.

Jeśli w tym roku nie planujecie dalekiej podróży, to nie martwcie się jest wiele opcji, które z pewnością się spodobają najmłodszym i nie tylko.

Zima w mieście

To propozycja dla rodziców, którzy nie mają urlopu podczas przerwy semestralnej. Większość miast organizuje opiekę nad dziećmi podczas ferii. Wystarczy wypełnić formularz lub zgłosić w inny sposób swoje maluchy na takie atrakcje i czekać na opublikowanie listy osób zakwalifikowanych. Podczas Zimy w mieście maluchy spędzają czas w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych, które działają od poniedziałku do piątku. Na dzieci czekają zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe i kulturalne.

Półkolonie zimowe

Półkolonie zimowe to alternatywa dla dzieciaków, które nie dostały się na Zimę w mieście organizowaną przez miasto. Takie zajęcia przeprowadzane są przez prywatne firmy, co wiąże się niestety z większymi opłatami, ale za to ich tematyka jest naprawdę zróżnicowana. Z pewnością każdy maluch znajdzie coś dla siebie.

Świetlice i domy kultury w Twoim mieście

Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się na Zimę w mieście, możesz samodzielnie poszukać zajęć w domach kultury lub świetlicach w miejscowości, w której mieszkasz. Niektóre z nich oferują bardzo ciekawe programy, które mogą zainteresować Twoje dziecko. To świetna propozycja dla rodziców, którym skończyły się już pomysły lub nie dostali urlopu na tegoroczne ferie.

Atrakcje w okolicy

Podczas ferii zimowych wiele miast i mniejszych miejscowości szykują dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Dowiedz się, co ciekawego dzieje się w Twoim mieście i zrób swojemu dziecku niespodziankę! Może to być wycieczka do parku z iluminacjami świetlnymi, muzeum, kina, spacer po starówce czy wizyta w parku botanicznym.

Kreatywne spędzanie czasu w domu

Rysowanie, malowanie, lepienie i wycinanie – to idealne zajęcia na zimowe dni. Wyciągnijcie z szafek kleje, kolorowy papier, plastelinę, farby i stwórzcie razem coś niezwykłego. Mogą to być dekoracje do pokoju waszych pociech lub na imprezkę karnawałową. Jeżeli szukacie czegoś bardziej kreatywnego i chcecie nauczyć się nowych umiejętności, to zobaczcie następujące propozycje:

lepienie figurek z masy solnej lub gliny,

malowanie witraży,

budowanie bazy z kartonów papierowych,

malowanie na szkle i porcelanie.

Planszówki to wspaniała zabawa

Planszówki to świetna zabawa dla dzieci i dorosłych. Z pewnością maluchy dostały jakąś nową grę w prezencie pod choinką, której jeszcze nie wypróbowaliście. Ferie to idealny czas na jej rozpakowanie i rodzinną grę! Możecie również sięgnąć po starsze egzemplarze. Taka rozrywka z pewnością przegoni nudę, a przy okazji wpłynie na dziecięcy rozwój i zacieśnienie waszych więzi.

Wspólne gotowanie

Wspólne gotowanie to świetna zabawa nie tylko dla najmłodszych. W ten sposób możecie stworzyć dania, na które nigdy nie było czasu, a potem razem je zjeść. Dzieciaki uwielbiają pomagać w kuchni, odmierzać odpowiednią ilość mąki, czy cukru, miksować i wałkować. Co prawda po takiej zabawie może się pojawić bałagan, ale nawet sprzątanie zamieńcie w dobrą zabawę.

Jazda na łyżwach, sanki i narty

Z pewnością w waszej okolicy znajdzie się jakaś górka na której będzie można pozjeżdżać na sankach i nartach (oczywiście jeśli będzie śnieg). Takie zimowe zabawy na świeżym powietrzu są uwielbiane przez najmłodszych, ale i nie tylko – rodzice mogą również spędzić wspaniale czas i przy okazji zadbać o swoją kondycję fizyczną. Drugim znakomitym pomysłem jest jazda na łyżwach. Wiele lodowisk dostosowanych jest nawet dla tych najmłodszych i mniej zaawansowanych – można wypożyczyć tzw. pingwinka, który pomoże zdobyć umiejętności w tej dziedzinie. Podczas ferii zimowych można wybrać się z dziećmi na łyżwy. Spędzanie czasu na takich aktywnościach fizycznych spodoba się nie tylko tym najmłodszym. 123 RF

Domowe kino, czyli seans filmowy

To propozycja wieczornego relaksu po całodniowych atrakcjach. Zasłońcie okna, przygotujcie sobie przekąski, napoje oraz rozsiądźcie się wygodnie na kanapie i stwórzcie sobie klimat kina w domu. Ta propozycja spodoba się wszystkim bez względu na wiek. Jedyny problem może być w doborze repertuaru. Ale i na to mamy rozwiązanie! Zapiszcie wybrane tytuły filmów na karteczkach, włóżcie do słoja i wylosujcie.

Kiedy wypadają ferie zimowe 2022? Terminy

Ferie zimowe w 2022 roku odbędą się z podziałem na województwa w czterech terminach. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy semestralnej w roku szkolnym 2021/2022:

17-30 stycznia, województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

24 stycznia - 6 lutego 2022, województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

31 stycznia - 13 lutego 2022, województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

14 - 27 lutego 2022, województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. Ferie zimowe z dzieckiem możecie spędzić wspólnie na zabawie w domu lub w plenerze. Wszystko zależy od waszej kreatywności, zaangażowania i nastawienia.

