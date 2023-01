Ferie z dziećmi w Zakopanem: cena 5-dniowego wyjazdu zadziwia. Ile zapłacimy za zimowy wypoczynek pod Tatrami? Skipassy, atrakcje

W okresie ferii zimowych do Zakopanego zjeżdżają się tłumy turystów. Nie ma się co dziwić: to brama do Tatr i rozrywkowe centrum Podhala, w którym nie brak atrakcji dla dzieci. Wszystko ma jednak swoją cenę, a koszty wypoczynku w Zakopanem w tym roku są wyjątkowo wysokie. Obliczyliśmy, ile musi zapłacić za ferie z dziećmi w Zakopanem 4-osobowa rodzina. Kwota robi wielkie wrażenie. Sprawdźcie, ile kosztują najważniejsze atrakcje miasta, noclegi, skipassy i dojazd na miejsce. Na zdjęciu: panorama Zakopanego z Gubałówki.

Zakopane co roku zamienia się w „zimową stolicę Polski", gdzie wypoczywają tysiące turystów z kraju i z zagranicy. Wzrosty cen, które są pokłosiem lat pandemii i wojny na Ukrainie nadal spędzają sen z powiek wczasowiczom. Sprawdziliśmy, ile mogą wynieść wydatki na ferie z dziećmi w Zakopanem. Cena za 5-dniowy wyjazd dla całej rodziny zwala z nóg. Ile zapłacimy w 2023 roku za zimowy wypoczynek pod Tatrami? Zobaczcie ceny skipassów i poznajcie najciekawsze atrakcje miasta.

Ferie 2023 w Zakopanem. Dla tych, którzy nie boją się tłumów

Zakopane to najpopularniejszy wśród turystów krajowy kurort w górach. Zwiedzających spotkacie tam o każdej porze roku, jednak szczyt liczby gości przypada tam rzecz jasna na okres letni i zimowy – nie bez przyczyny Zakopane nazywane jest „zimową stolicą Polski”. Mnogość tras narciarskich, stoki pokryte śniegiem, widoki na majestatyczne Tatry i dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna zdecydowanie działają na korzyść miasta, które przyciąga w swoje granice tłumy. Z tego względu nie jest to raczej lokalizacja z potencjałem na wypoczynek w ciszy i osamotnieniu, co dla niektórych może być wadą, a dla innych – zaletą. Miastu nie można odmówić jednak charakterystycznego uroku, za który – jak to zwykle bywa – trzeba niemało zapłacić. Krupówki to najbardziej rozrywkowa część Zakopanego – tam możecie liczyć na tłumy i gwar. Katarzyna Prokuska / Polska Press / Archiwum

Do Zakopanego pociągiem czy samochodem? Porównanie cen

Podróż samochodem do Zakopanego może być wyczerpująca, chociaż po otwarciu odcinka Zakopianki prowadzącego od miejscowości Naprawa do Skomielnej nieco usprawnił ruch na trasie. Nie ma się jednak co oszukiwać – w sezonie podróż raczej nie minie wam bez postojów. Do miasta można dotrzeć także pociągiem – sprawdziliśmy, które rozwiązanie jest lepsze i bardziej opłacalne.

Samochód

W porównaniu do wakacji 2022 paliwo na stacjach benzynowych nieco staniało, jednak dość wysokie ceny – co zrozumiałe – nie zadowalają kierowców. Średnia cena, którą musimy zapłacić za litr benzyny to (na styczeń 2023 roku) ok. 6,70 zł. Przyjmując, że średnie spalanie samochodu osobowego wynosi 6 litrów/100 km, a auto zatankujemy benzyną Pb95, obliczyliśmy cenę dojazdu do Zakopanego samochodem (bez uwzględnienia spalania w korkach, ciężaru pasażerów i płatnych odcinków dróg – te czynniki mogą mieć wpływ na zwiększenie kosztów).

Warszawa - Zakopane (dystans: ok. 422 km, koszt paliwa w obie strony: 339,28 zł)

Gdańsk - Zakopane (dystans: ok. 695 km, koszt paliwa w obie strony: 558,78 zł)

Białystok - Zakopane (dystans: ok. 609 km, koszt paliwa w obie strony: 489,94 zł)

Szczecin - Zakopane (dystans: ok. 747 km, koszt paliwa w obie strony: 600,58 zł)

Łódź - Zakopane (dystans: ok. 379 km, koszt paliwa w obie strony: 304,72 zł)

Wrocław - Zakopane (dystans: ok. 370 km, koszt paliwa w obie strony: 297,48 zł)

Poznań - Zakopane (dystans: ok. 567 km, koszt paliwa w obie strony: 455,86 zł)

Kraków - Zakopane (dystans: ok. 111 km, koszt paliwa w obie strony: 89,24 zł)

Podróż samochodem dla wielu kierowców jest co prawda o wiele wygodniejszym rozwiązaniem – swoboda, możliwość zabrania większej ilości walizek, jazda tylko w towarzystwie bliskich oraz organizacja postoju w każdej chwili to coś, za co większość jest w stanie dopłacić, nawet jeżeli różnica w cenie jest znacząca. W dobrej sytuacji są osoby dorosłe, które mogą rozdzielić rachunek paliwowy na ilość uczestników wyprawy, natomiast trochę gorzej mają opiekunowie małych dzieci, które nie pokryją przecież kosztów przejazdu z własnej kieszeni. Pociąg EIC Tatry, IC Karłowicz, TLK Małopolska, TLK Karpaty – z Warszawy

Cena za bilet normalny w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 183 zł / od ok. 74 zł / od ok. 89 zł / od ok. 91 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 115 zł / od ok. 47 zł / od ok. 56 zł / od ok. 57,50 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 183 zł / od ok. 74 zł / od ok. 89 zł / od ok. 91 zł Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 115 zł / od ok. 47 zł / od ok. 56 zł / od ok. 57,50 zł TLK Karpaty, REGIO Kasprowy, IC Karłowicz, EIC Tatry, TLK Małopolska – z Krakowa

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 33 zł / od ok. 22,50 zł / od ok. 33 zł / od ok. 55,25 zł / od ok. 33 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 21 zł / od ok. 15 zł / od ok. 21 zł / od ok. 35 zł / od ok. / od ok. 21 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 33 zł / od ok. 22,50 zł / od ok. 33 zł / od ok. 55,25 zł / od ok. 33 zł Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 21 zł / od ok. 15 zł / od ok. 21 zł / od ok. 35 zł / od ok. / od ok. 21 zł TLK Karpaty, IC Witkacy i TLK Małopolska – z Gdyni

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 113 zł / od ok. 111 zł / od ok. 113 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 71 zł / od ok. 70 zł / od ok. 71 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 113 zł / od ok. 111 zł / od ok. 113 zł Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 71 zł / od ok. 70 zł / od ok. 71 zł IC Halny, IC Witkacy – z Bydgoszczy

Cena za bilet normalny w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 86 zł / od ok. 98 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 54 zł / od ok. 62 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 86 zł / od ok. 98 zł Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 54 zł / od ok. 62 zł IC Halny – z Wrocławia

Cena za bilet normalny w 2. klasie: od ok. 70 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie: od ok. 44 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie: od ok. 70 zł Cena za bilet ulgowy w 2. klasie: od ok. 44 zł IC Podhalanin – ze Szczecina

Cena za bilet normalny w 2. klasie: od ok. 106 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie: od ok. 67 zł

Warto pamiętać, że ceny biletów mogą na przestrzeni czasu ulegać zmianie i nie mają jednej, stałej stawki. Podane kwoty to przykładowy koszt na koniec stycznia 2023 roku. Przemieszczanie się pociągiem będzie idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy źle znoszą długie trasy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w pociągu z pewnością nie będziecie przebywać sami. Korzystanie z kolei ma jednak wiele plusów (m.in. możliwość odpoczynku, omijanie zakorkowanych tras i ciekawi ludzie dookoła). Wybór najlepszego środka transportu zależy od potrzeb podróżujących. Na wycieczkę z małym dziećmi polecamy wybranie auta – maluchy będą czuły się spokojniej i bezpieczniej, możliwe będzie także zorganizowanie postoju w dowolnym momencie. Pociąg to świetne rozwiązanie dla osób kontaktowych, które uwielbiają przebywać w towarzystwie innych ludzi i łatwo nawiązują nowe znajomości. Oczywiście, i w tych przypadkach istnieją wyjątki od reguły – najlepiej skorzystać z obu tych rozwiązań i sprawdzić, które jest najodpowiedniejsze.

Za przejazd pociągiem TLK Małopolska w obie strony (z Trójmiasta) 4-osobowa rodzina musiałaby zapłacić ok. 736 zł. Koszt podróży samochodem z tej samej lokalizacji to koszt ok. 692 zł (z uwzględnieniem ciężaru pasażerów), co daje niewielką różnicę - ok. 44 zł.

Noclegi w Zakopanem – ceny

W Zakopanem aż roi się od miejsc na wygodny wypoczynek. Zaliczają się do nich różnego rodzaju hotele, pensjonaty, domki i apartamenty. Ile za dobę musiałaby zapłacić rodzina z dwójką dzieci w wieku 12 lat w połowie lutego 2023? Pokój w pensjonacie / apartament - od ok. 323 do 757 zł

Domek - od ok. 713 do 1300 zł

Hotel 3-gwiazdkowy - od ok. 559 zł do 1138 zł

Hotel 4-gwiazdkowy - od ok. 564 zł do 2354 zł

Narty w Zakopanem – ceny skipassów

Narciarstwo to prawdopodobnie najczęściej uprawiany sport zimowy w Zakopanem. Co roku miasto odwiedzają goście z kraju i zagranicy, by oddawać się jeździe po zaśnieżonych stokach. Ile kosztują skipassy w Zakopanem?

Tatry Super Ski – karnety dzienne i sezonowe

Większość tatrzańskich stoków objęta jest karnetem Tatry Super Ski. Uprawnia on do korzystania z 95 tras narciarskich oraz 86 wyciągów i kolei. Cena jednego karnetu zależy od sezonu i ilości dni, w których ma być ważny. Czas ferii zaliczany jest do sezonu wysokiego, który potrwa do 12 marca 2023 roku. Koszt zakupu karnetu w tym okresie to: 1 dzień (normalny / ulgowy) – 155 zł / 145 zł

4 dni (normalny / ulgowy) – 545 zł / 505 zł

5 dni (normalny / ulgowy ) – 660 zł / 610 zł

7 dni (normalny / ulgowy) – 870 zł / 800 zł

14 dni (normalny / ulgowy ) – 1699 zł / 1500 zł

Więcej dostępnych opcji karnetów Tatry Super Ski znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej. Zimą stoki w Zakopanem są okupowane przez turystów. Wojciech Matusik / Polska Press / Archiwum Skipass na Gubałówkę

Karnety umożliwiają nie tylko wjazd na Gubałówkę, ale także korzystanie z wyciągu i trasy narciarskiej na Polanie Gubałówka. Cennik w sezonie zimowym 2023: Ceny biletów PKL na przejazdy w Zakopanem. Polskie Koleje Linowe (screenshot)

Kolejka na Kasprowy Wierch: bilety, cennik, godziny otwarcia. Gdzie kupić bilety?

Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch to jedna z największych atrakcji, która przez cały rok cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Wycieczka na szczyt wysoki na prawie 2 tys. metrów trwa ok. 20 minut. Posiadacze biletu łączonego (w górę i w dół) mogą spędzić na Kasprowym Wierchu 1 godzinę 40 minut, co powinno wystarczyć na zjedzenie posiłku w najwyżej położonej restauracji w Polsce. Na samą górę można wejść pieszo lub skorzystać z kolejki Polskich Kolei Linowych, która wyrusza z Kuźnic.

Cennik obowiązujący w sezonie zimowym 2023: Ceny biletów PKL na przejazdy w Zakopanem. Polskie Koleje Linowe (screenshot) Bazowe ceny biletów mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się o kilka lub kilkanaście procent w zależności od godziny przejazdu - rano i wieczorem ceny są minimalnie niższe. Przykładowe wahania cen biletów łączonych (zawierających wjazd i zjazd kolejką): Bilet normalny ze zniżką (16 procent / 8 procent) – 109 zł / 119 zł

Bilet normalny droższy o 8 procent – 139 zł

Bilet ulgowy ze zniżką (16 procent / 9 procent) – 89 zł / 99 zł

Bilet ulgowy droższy o 6 procent – 115 zł Ceny biletów PKL na przejazdy w Zakopanem. Polskie Koleje Linowe (screenshot) Gdzie kupić bilety?

Bilety można kupić online (klik), w kasie lub biurze obsługi klienta w Kuźnicach.

Zakup przez internet: wyższe ceny, możliwość rezerwacji przejazdu na konkretną godzinę Zakup w kasie: niższe ceny, możliwość wykupienia biletów tylko na przejazdy bieżące (brak możliwości rezerwacji na późniejszą godzinę lub inny dzień) Zakup w BOK: możliwość zakupu biletów tylko na najbliższą godzinę tego samego dnia, płatność tylko kartą Kolejka na Kasprowy Wierch – godziny otwarcia

Kolejka kursuje co 10 minut (w przypadku złych warunków atmosferycznych: 30 minut), a na stacji należy stawić się do 15 minut przed godziną wyznaczoną na bilecie (spóźnienie grozi anulowaniem przejazdu i koniecznością dopłaty 35 zł na nowy). W sezonie zimowym godziny kursowania kolejki zależą od tygodnia – można je sprawdzić na stronie internetowej PKL.

Sezon „wysoki” i „niski” - co oznaczają?

Sezon wysoki to czas, w którym ruch turystyczny jest wyraźnie zwiększony, co przekłada się na wyższe ceny produktów i usług. Od kiedy trwa sezon wysoki w Zakopanem?

Od połowy czerwca do końca września

Od połowy grudnia do lutego Sezon niski to czas, w którym miasto odnotowuje spadek liczby turystów, a ceny produktów i usług są niższe. Od kiedy trwa sezon niski w Zakopanem? Od marca do połowy kwietnia

Od połowy maja do połowy czerwca

Od początku października do połowy grudnia W sezonie Kasprowy Wierch wprost pęka w szwach. Tomasz Skowronski / Polska Press / Archiwum

Kolejka na Gubałówkę: bilety, cennik, godziny otwarcia. Jakie atrakcje są na Gubałówce?

Gubałówka to kolejny punkt obowiązkowy na liście turystów. Na wzgórzu znajdują się restauracje, stragany, zjeżdżalnia grawitacyjna oraz kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podobnie jak w przypadku Kasprowego Wierchu, na Gubałówkę można dostać się piechotą lub kolejką PKL.

Cennik obowiązujący w sezonie zimowym 2023: Ceny biletów PKL na przejazdy w Zakopanem. Polskie Koleje Linowe (screenshot)

Tatrzański Park Narodowy. Ile kosztuje wejście i co tam zobaczyć zimą?

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego niezmiennie zachwyca. W górach należy być ostrożnym o każdej porze roku, jednak zimą zagrożenia w postaci wystąpienia oblodzeń czy lawin są na tyle prawdopodobne, że niedoświadczonym turystom nie zalecamy wychodzenia w góry. Ci, którzy mają za sobą wyprawy w podobnych warunkach powinni bezwzględnie przestrzegać zaleceń TOPR i TPN, na bieżąco śledzić prognozę pogody i stopień zagrożenia lawinowego.

Jeżeli czujecie się na siłach, podczas sprzyjających warunków pogodowych dobrym rozwiązaniem wydaje się spacer nad Morskie Oko, marsz dolinami (m.in. Chochołowską, Białej Wody, Mięguszowiecką, Staroleśną, Kościeliską, Gąsienicową) oraz zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego (Centrum Edukacji Przyrodniczej).

Bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego można kupić w kasach (stacjonarnie) oraz przez internet. Bilet normalny: 8 zł

Bilet ulgowy: 4 zł

Bilet normalny (7 dni): 40,00 zł

Bilet ulgowy (7 dni): 20,00 zł Gdzie znaleźć kasy? Stacjonarne punkty sprzedaży biletów Łysa Polana

Wierch Poroniec

Dolina Jaworzynki

Hala Goryczkowa

Kalatówki

Dolina Białego

Dolina Strążyska

Dolina Małej Łąki

Dolina Kościeliska

Ferie z dziećmi w Zakopanem – ile kosztują bilety do najciekawszych atrakcji?

Zakopane to nie tylko baza wypadowa w Tatry, ale przede wszystkim atrakcyjne turystycznie miasto, skrywające ogrom rozrywek dla turystów w każdym przedziale wiekowym – w tym oczywiście dzieci. Oprócz jazdy po stokach, najmłodsi mogą liczyć na świetną zabawę w kilku obiektach ulokowanych w zimowej stolicy Polski.

Najciekawsze atrakcje dla dzieci w Zakopanem: Papugarnia (bilet normalny / ulgowy) – 24 zł / 19 zł

Iluzja Park (bilet normalny / ulgowy) – 40 zł / 35 zł

Myszogród (bilet normalny / ulgowy ) – 21 zł / 18 zł

Podwodny Świat (bilet normalny / ulgowy ) – 21 zł / 18 zł

Aquapark Zakopane, bilet na cały dzień (normalny / ulgowy) – 90 zł / 79 zł Zobacz: Zakopane: TOP 25 atrakcji stolicy Podhala na ferie zimowe. Górska plaża, labirynt lodowy, mysie królestwo i inne cuda

Ferie w Zakopanem na 5 dni: ile za pobyt zapłaci 4-osobowa rodzina?

Transport (samochód z Trójmiasta): ok. 692 zł

Nocleg w pensjonacie (5 nocy, średnia cena to ok. 350 zł za dobę): ok. 1750 zł

Skipassy na 5-dniowe dla całej rodziny: 2540 zł

Wjazd na Kasprowy Wierch (ceny bazowe, zakup biletu łączonego): 476 zł

Wjazd na Gubałówkę (bilety tradycyjne): 104 zł

Wstęp do TPN (1 dzień – spacer nad Morskie Oko): 48 zł

Atrakcje rodzinne (aquapark, papugarnia itd.), bilety dla rodziców i dzieci: 790 zł

Jedzenie (obiad w restauracji raz dziennie + zakupy spożywcze): ok. 950 zł + 250 zł

Pamiątki: ok. 100 zł

Razem: 7700 zł

Podsumowując, ferie w Zakopanem dla 4-osobowej rodziny (rodzice i dwoje dzieci w wieku 12 lat), która na co dzień mieszka w Gdańsku, to koszt ok. 7700 zł. Oczywiście, w zależności od potrzeb i miejsca zamieszkania, ceny mogą być odpowiednio niższe lub wyższe. Przy założeniu, że chcemy nocować w hotelu 3-gwiazdkowym (średnia cena za dobę ok. 600 zł w sezonie), koszt wyjazdu wzrasta do prawie 8950 zł. Za bardzo podobną (a czasem niższą) kwotę można wykupić wyjazd all inclusive m.in. w Hiszpanii, na Malcie czy w Turcji – przykładowy koszt za wszystkich uczestników to kolejno 7265 zł, 8544 zł i 8596 zł. Wydarzenia ostatnich lat i destabilizacja rynku turystycznego sprawiły, że granica cenowa między wypoczynkiem krajowym i zagranicznym mocno się zaciera. Wybór miejsca wypoczynku zależy więc tylko od osobistych preferencji.

Źródło:wakacje.pl, Polskie Koleje Linowe, Polskie Linie Kolejowe, Tatrzański Park Narodowy, zakoatrakcje.pl, aquapark.zakopane.pl