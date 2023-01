Ferie 2023: Turystyczne hity na zimowe wyjazdy. Nowy raport zdradza ulubione kierunki Polaków. Gdzie rodzina z dziećmi wypocznie najtaniej?

Nowy raport ujawnia, gdzie Polacy polecą najchętniej na ferie 2023

Już wiadomo, do których krajów Polacy wybierają się najchętniej w ferie zimowe 2023. Nowa analiza rezerwacji dokonanych w biurach podróży w terminach od 16 stycznia do 28 lutego 2023, dokonana przez multiagenta Wakacje.pl, wskazuje najpopularniejsze kierunki zimowych wyjazdów.

TOP 10 krajów na ferie 2023. Te miejsca skradły serca polskich turystów

- Klienci najchętniej wybierają kierunki z gwarantowaną, dobrą pogodą – wyjaśnia Anna Podpora, ekspertka Wakacje.pl. – O tej porze roku na Malcie, Cyprze czy w Hiszpanii panuje wiosenna aura. Są to też kierunki względnie niedrogie, bo touroperatorzy często organizują wycieczki we współpracy z tanimi liniami lotniczymi.

Polacy przeważnie planują pobyty trwające ok. 7 dni – tak robi ok. 62% klientów biur podróży. Prawie 21% decyduje się na dłuższe wyjazdy, od 8 do 14 dni, a 10,5% na wypoczynek trwający krócej niż tydzień.

Dominują oferty all inclusive, wybierane przez 57% klientów. To duży spadek w stosunku do sezonu letniego (83%). Możliwe, że zimą Polacy chętniej zwiedzają na własną rękę, korzystając z dobrej pogody, co skłania ich do organizowania sobie atrakcji i wyżywienia na własną rękę.

