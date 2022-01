Ferie 2022. Zgubione narty, popsuty wyciąg, oferta niezgodna z opisem? Sprawdźcie, jak dochodzić swoich praw w czasie wyjazdu w góry Emil Hoff

Ferie zimowe to czas wycieczek, często zagranicznych. W czasie wyjazdu w góry na narty może nam się przytrafić szereg niemiłych przygód, jak zagubienie lub zniszczenie sprzętu sportowego, nieczynny wyciąg, hotel niezgodny z opisem, nagła choroba. Nie jesteśmy zdani na łaskę usługodawców. Sprawdźcie, jak dochodzić swoich konsumenckich praw w czasie wyjazdu w góry na narty.

Ferie zimowe 2022 rozpoczynają się w Polsce w poniedziałek, 17 stycznia. Turyści tłumnie ruszą w góry Polski i Europy, by szusować na nartach, sankach, deskach snowboardowych i zażywać aktywnego wypoczynku. Co jednak, jeśli wycieczka w góry na narty sprawi nam przykrą niespodziankę? Co, jeśli linia lotnicza zgubi nasze narty, hotel nie będzie zgodny z opisem, a wyciąg na stoku będzie nieczynny, choć wykuliśmy skipass? Sprawdźcie, jak dochodzić swoich konsumenckich praw w czasie wyjazdu w góry na narty.