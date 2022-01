Ferie 2022 w krajach egzotycznych. Maroko i Egipt potaniały, ale za Wyspy Kanaryjskie i Turcję trzeba płacić więcej

Ferie 2022: najbardziej potaniało Maroko

Jak informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, średnie ceny wyjazdów do krajów egzotycznych z biurami podróży na ferie zimowe 2022 (w terminie wylotu między 31 stycznia a 6 lutego 2022) spadły w porównaniu do poprzedniego badania o 28 zł.

Nie jest to może dużo, ale potwierdza trend – to już trzeci z rzędu pomiar cen zimowych wyjazdów, w którym widać lekką obniżkę.

W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni, w połowie stycznia 2022 najbardziej potaniały wyjazdy do Maroka, bo aż o 953 zł. Taki spadek nie dziwi jednak, skoro państwo pozostaje zamknięte dla podróżnych z zagranicy i na ferie 2022 w zasadzie nie ma czego w Maroku szukać.

Ceny spadły także w popularnych kurortach: