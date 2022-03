Fenomen kebabu. Gdzie jest najstarszy lokal w Polsce? Jakie miejsca z kebabem poleca Robert Makłowicz?

„Najlepsze kebaby jadłem w dwóch miejscach na świecie. W Armenii, jeśli podejrzycie jeden z moich odcinków jeszcze realizowanych dla telewizji, to tam zobaczycie, jak zrobić kebab na szpadzie - ogromna ilość masła, mielone mięso z jagnięciny albo baraniny i przyprawy. […] Jest arcygenialny! Jeśli chcecie coś innego, to pojedźcie do Stambułu. W Stambule, szczególnie adana kebab albo kebab z jogurtem” - odpowiedział Robert Makłowicz.