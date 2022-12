Faworki to karnawałowy przysmak. Tradycyjny przepis na smażone faworki. Są delikatne i idealnie kruche

Pyszne faworki, znane także jako chrusty, przygotowuje się zwykle w czasie karnawału. Są to kruche ciastka w kształcie złożonej kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i obsypane cukrem pudrem. Ciasto jest twarde i jego zagniatanie wymaga nieco siły – warto wyrabiać je długo lub nawet „stłuc” wałkiem, by wprowadzić do ciasta jak najwięcej powietrza. Dzięki temu faworki wyjdą wyjątkowo kruche. Do ich smażenia można wybrać olej lub dobrej jakości smalec. Proponuję dodać także odrobinę alkoholu do ciasta, dzięki temu faworki będą mniej nasiąkać tłuszczem w czasie smażenia.