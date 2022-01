Far Cry 6 – Pagan Min powraca w nowym DLC już jutro! Co oferuje dodatek do gry Ubisoftu?

Już jutro, 11 stycznia 2022 roku zadebiutuje kolejny dodatek Do Far Cry 6 z serii „villains”. Tym razem wcielimy się w Pagan Mina, tęskniliście? Sprawdźcie szczegóły DLC.

Seria Far Cry poniekąd zrewolucjonizowała rynek gier. Satysfakcjonujący gameplay z elementami skradania i survivalu jest tylko satysfakcjonujący, ale i odświeżający. Dodatkowo, seria niemal zawsze mogła pochwalić się mocnymi, brutalnymi i esencjonalnymi historiami, które potrafiły wprawić graczy w osłupienie. Działo się tak m.in. dzięki niezwykłym antagonistom, którzy są charakterystyczną częścią gier tej marki. Praktycznie w każdej części mamy do czynienia z przeciwnikiem o wyjątkowej osobowości, nie dziwne więc, że część z nich stała się już kultowa. Jeśli ich wam brakowało, to w najnowszej części – Far Cry 6, możecie ponownie ich spotkać i nie tylko.

Pagan Min powraca jako… my

Twórcy serii Far Cry – Ubisoft, przygotowali dla fanów nie lada gratkę, w przypadku najnowszej odsłony, czyli Far Cry 6. Już w okolicach premiery zapowiedziano, że do gry trafi sporo nowej zawartości, w tym darmowe dodatki (jak misje fabularne z Dannym Trejo). Tym, co jednak najbardziej rozgrzało fanów, była informacja o wyjątkowych DLC z kultowymi antagonistami serii w roli głównej. Twórcy postanowili w dodatkach nie tylko zaserwować nam zadania fabularne, zbudowane wokół tych wyjątkowych postaci, ale również dać graczom możliwość wcielenia się w nie.

Tak więc, w pierwszym dodatku pozwolono udać nam się w psychodeliczna podróż w głąb szalonego umysłu Vaasa. Przeciwnik z Far Cry 3 nie tylko jest ulubionym czarnym charakterem graczy, ale skrywa tez wiele tajemnic. Co ciekawe, w jego koszmarach pojawiamy się my, a właściwie bohater kierowany przez graczy w trzeciej części serii. Teraz natomiast, przyszła kolej na Pagan Mina.