Fałszywy wnuczek oszukał 88-latkę. Kobieta straciła 16 tys. zł

Ofiarami perfidnych działań oszustów mogą paść tak naprawdę wszyscy. Być może przyjdzie taki dzień, w którym to właśnie do nas dodzwoni się przestępca, który podszywając się pod naszego krewnego, czy przedstawiciela różnych instytucji lub służb będzie próbował pozbawić nas oszczędności. Choć legend może być wiele, cele oszustów pozostaje niezmienny – osiągnąć zysk cudzym kosztem. O tym, jak bezwzględni są w swoim działaniu przekonała się niestety pewna 88-latka z powiatu braniewskiego. Na telefon stacjonarny kobiety w miniony piątek (12.08.2022r.) zadzwonił fałszywy wnuczek prosząc o pieniądze. Rzekomy krewny przekonywał, że przed chwilą spowodował wypadek w którym ucierpiała kobieta i potrzebuje pilnie finansowego wsparcia, by wyjść na wolność. 88-latka uwierzyła w historię oszusta i po zebraniu oszczędności przekazała się przestępcy, który tuż po zakończonej rozmowie zapukał do drzwi seniorki, by odebrać pieniądze. Kobieta skontaktowała się wówczas z prawdziwym wnuczkiem, by upewnić się, że wszystko z nim w porządku. Wtedy zorientowała się, że została oszukana.