Fałszywe gołąbki w sosie pomidorowym. Przepis na szybki obiad. Zobacz, jak zrobić gołąbki bez zawijania Katarzyna Puczyńska

Fałszywe gołąbki w pomidorowym sosie smakują rewelacyjnie! Zobacz, jak je przygotować. Kliknij w galerię i przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (13 zdjęć)

Fałszywe gołąbki to smaczne i proste do przygotowania danie z mięsa mielonego i kapusty. W przeciwieństwie do tradycyjnych gołąbków nie wymagają zawijania. Sprawdź wskazówki krok po kroku, jak łatwo możesz je przygotować i wypróbuj nasz przepis na fałszywe gołąbki w sosie pomidorowym.