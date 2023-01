Executive lounge na lotnisku, czyli spokój i luksus w podróży. Ile kosztuje wstęp do saloników biznesowych na polskich lotniskach?

Niemal każde większe lotnisko w Polsce ma swoją strefę executive lounge (lub business lounge), czyli salonik biznesowy, w którym podróżni mogą się zrelaksować, popracować w komforcie lub wręcz wypocząć w luksusie przed podróżą. Co oferują strefy relaksu na lotniskach, ile kosztuje wstęp i komu przysługuje za darmo? Sprawdziliśmy ofertę saloników biznesowych 8 polskich lotnisk m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.

Co to jest executive lounge na lotnisku?

Executive lounge, czyli salonik biznesowy (nazywany też business lounge, czasem rownież vip lounge albo strefą VIP), to wydzielony obszar na lotnisku, w którym podróżni mogą odpocząć lub popracować w komfortowych warunkach. Najczęściej ma formę pokoju lub kilku pokojów, w których można posiedzieć w wygodnych fotelach, zjeść posiłek w bufecie, skorzystać z osobnej toalety i prysznica, załatwić ważne sprawy online dzięki wifi i wydzielonym stanowiskom do pracy, rozerwać się w czytelni prasy lub strefie z konsolami do gry, albo przespać się trochę w strefie ciszy. Strefy executive lounge (lub business lounge) to miejsca, w których pasażerowie mogą odpocząć od zgiełku i tłoku lotniska, zrelaksować się lub popracować w komforcie. Kamil Andrukowicz, materiały prasowe PLL LOT, zdjęcie ilustracyjne

Kiedy warto skorzystać ze strefy relaksu na lotnisku?

Salonik biznesowy na lotnisku przydaje się najbardziej wtedy, gdy czeka nas długie oczekiwanie na samolot lub przesiadkę. Executive lounge pozwala spędzić czas w komforcie, czasem nawet luksusie. To też najlepsze miejsce na lotnisku do ucięcia sobie drzemki.

Kto może korzystać z executive lounge?

Saloniki biznesowe są najczęściej dostępne dla wszystkich klientów lotniska, niezależnie od linii lotniczej, którą podróżują. By jednak skorzystać z saloniku, trzeba wybrać i opłacić odpowiednią opcję w czasie rezerwowania biletu lotniczego.

Darmowy dostęp do saloniku strefy VIP często jest oferowany np. stałym klientom wybranych linii lotniczych, zwłaszcza często odbywającym loty na stałych trasach, albo pasażerom, których loty zostały bardzo opóźnione w ramach rekompensaty za utrudnienia w podróży.

Poniżej znajdziecie krótki przewodnik po strefach executive lounge na najważniejszych polskich lotniskach. Co oferują, ile kosztuje wstęp do saloników biznesowych na lotniskach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach czy Rzeszowie? Przekonajmy się. Wstęp do strefy executive lounge to często część lotniskowej oferty Premium i VIP.

Warszawa: executive lounge na lotnisku Chopina

Na lotnisku Chopina w Warszawie na podróżnych czeka aż 5 saloników biznesowych. Trzy z nich są zarządzane przez samo lotnisko. To salony Fantazja, Preludium i Bolero. Dwa kolejne oferowane są przez PLL LOT – to salony Polonez i Mazurek.

Kto może korzystać ze stref relaksu na warszawskim lotnisku? Każdy pasażer wylatujący lub w tranzycie, zarówno podróżujący do krajów Strefy Schengen (salony Preludium i Fantazja), jak i non-Schengen (salon Bolero). Co oferują saloniki executive lounge na lotnisku Chopina? Bufety z przekąskami, darmowe wifi, czytelnię z prasą, wygodne fotele, w których można oczekiwać na lot, a także prysznice. W saloniku Polonez znajduje się wydzielona strefa Elite Lounge dla pasażerów lotów międzykontynentalnych, w której można się dodatkowo zrelaksować. Jak zyskać dostęp do saloników biznesowych na lotnisku Chopina? Należy go wykupić albo przez stronę internetową lotniska, albo już na lotnisku w kioskach samoobsługowych przy przejściach Fast Track, albo na recepcji w samym salonie. Z salonów executive lounge na lotnisku Chopina można korzystać przez 4 godziny.

Do salonów LOT-u wstęp mają tylko pasażerowie klasy biznes tej linii oraz innych, będących członkami Star Alliance.

Ile kosztuje korzystanie ze strefy VIP na lotnisku w Warszawie? Wstęp do salonów zarządzanych przez lotnisko można wykupić online za 180 zł. Salony LOT-u są darmowe dla podróżujących klasą biznes. Pasażerowie podróżujący na niektórych długich trasach mogą wykupić dostęp do executive lounge za dopłatą 100-120 zł, a na krótkich i średnich trasach – za 210 zł. Salony executive lounge na lotnisku Chopina są też dostępne za darmo dla posiadaczy kart lojalnościowych wybranych linii lotniczych. Listę uprawnionych kart można znaleźć online. Strefy relaksu na lotnisku Chopina są czynne w godz. 5:00-22:00 (Bolero od 6:30). Zobaczcie, jak wyglądają saloniki biznesowe na lotnisku w Warszawie, odbywając po nich wirtualne spacery: salon Preludium, salon Fantazja.

Kraków Airport też ma strefę relaksu

Co oferuje strefa executive lounge na lotnisku w Krakowie? Przy bramce nr 2 znajduje się wejście do strefy Business Lounge. To wydzielony, dwupoziomowy terminal z wygodnymi sofami, bufetem z przekąskami, dostępem do wifi, a nawet pokojem zabaw dla dzieci.

Kto może skorzystać z saloniku biznesowego lotniska w Krakowie? Jak zwykle – uprawnieni klienci linii lotniczych, pasażerowie klasy biznes i posiadacze kart lojalnościowych, a także wszyscy, którzy wykupią wstęp. Ze strefy Business Lounge można korzystać przez 3 godziny przed zaplanowanym odlotem. Ile kosztuje wstęp do strefy VIP na lotnisku w Krakowie? Opłata wynosi 180 zł (dzieci do 3 lat mają darmowy wstęp pod opieką osoby dorosłej). Płatności dokonuje się w recepcji salonu.

Business Lounge w Krakowie jest czynny w godz. 4:30 – 21:00 lub 22:00 (w poniedziałki, czwartki i niedziele).

Salonik biznesowy w Porcie Lotniczym Wrocław

Co oferuje wrocławski salon executive lounge? Pasażerowie mogą się tu zrelaksować lub popracować w ciszy. Dla palaczy wydzielona jest specjalna strefa. Wstęp do executive lounge uprawnia także do skorzystania z przejścia Fast Track do kontroli paszportowej.

Ile kosztuje wstęp do saloniku bieznesowego na lotnisku we Wrocławiu? Cena regularna (przy zakupie na lotnisku) to 119 zł, przy zakupie online jest o 10 zł taniej. Z executive lounge można wtedy korzystać przez 2 godziny. Ze strefy relaksu mogą za darmo korzystać pasażerowie wybranych linii lotniczych i posiadacze wybranych kart lojalnościowych, a także wszyscy, którzy dokonali rezerwacji internetowej (ale przy ograniczeniu czasu do 2 godz.). Pełną listę uprawnionych można znaleźć online.

Gdańsk: executive lounge na lotnisku im. Lecha Wałęsy

Dostęp do strefy VIP na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest częścią oferty premium. Co oferuje salon executive lounge na lotnisku w Gdańsku? Wśród udogodnień jest bufet all inclusive z ciepłymi posiłkami i alkoholem, darmowa sieć wifi, stanowiska komputerowe z drukarką.

Ile kosztuje wstęp do saloniku biznesowego na lotnisku w Gdańsku? Opłata wynosi 100 zł, ale posiadacze Karty Turysty, Gdańskiej Karty Mieszkańca, kart Moje Miasto Gdynia, Gdyni Rodzinna i Gdynia Senior Plus mogą zyskać 10% zniżki. Darmowy wstęp przysługuje pasażerom wybranych linii lotniczych i posiadaczom kart lojalnościowych.

Poznań: Business Executive Lounge na lotnisku Poznań-Ławica

Oczekiwanie na wylot z poznańskiego lotniska można sobie umilić, korzystając z saloniku Business Executive Lounge. Strefa oferuje ciepłe posiłki i napoje, alkohol, wydzielone stanowiska do pracy, kącik prasowy, a także dodatkowo płatne usługi: Meet&Assist (priorytetowa odprawa i kontrola paszportowa z asystentem), indywidualny transport z terminalu do samolotu.

Ile kosztują usługi saloniku biznesowego na lotnisku w Poznaniu? Opłata standardowa to 109 zł, transport do samolotu 80 zł, Meet&Assist 160 zł.

Kto może skorzystać za darmo? Pasażerowi LOT-u i Lufthansy z klasy biznes, posiadacze wybranych kart lojalnościowych.

Katowice: Business Lounge na lotnisku w Pyrzowicach

Co oferuje strefa Business Lounge na katowickim lotnisku? Pasażerowie mają do dyspozycji dwa saloniki: dla wylotów Schengen i non-Schengen. Można w nich skorzystać ze standardowego zakresu usług lotniskowych stref relaksu i VIP, w tym stanowisk do pracy, czytelni prasy i bufetu. Ile kosztuje wstęp do Business Lounge? Opłata wynosi 145 zł (170 zł przy zakupie jednocześnie wstępu do saloniku i usługi Fast Track). Wstęp bezpłatny mają posiadacze karty Star Alliance (klasa biznes, HON, GOLD, z wyjątkiem rejsów czarterowych oraz linii Wizz Air i Ryanair). Rezerwacji saloniku executive lounge na lotnisku w Katowicach można dokonać online. Ze strefy można korzystać przez dwie godziny.

Rzeszów: Business Lounge na lotnisku w Jasionce

Ze strefy relaksu można skorzystać także na lotnisku w Jasionce. Business Lounge zarządzana przez PLL LOT znajduje się w strefie odlotów przy bramce nr 4.

Co oferuje salonik? Bufet z posiłkami, słodkimi deserami i alkoholem, stanowiska do pracy i relaksu, dostęp do wifi, prasy i telewizji. Ile kosztuje wstęp do executive lounge w Jasionce? Opłata dla osób bez uprawnień do darmowego wstępu wynosi 70 zł. Kto ma darmowy wstęp? Pasażerowie klasy biznes, członkowie programu Miles&More. Saloniki biznesowe pozwalają podróżnym poczekać na wylot w komforcie, a czasem nawet luksusie. Krzysztof Kapica, Polska Press

Bydgoszcz: salonik VIP

Na lotnisku w Bydgoszczy można oczekiwać na lot w komforcie, korzystając z salonu Business Executive Lounge w strefie dla VIP-ów na pierwszym piętrze nowej hali odlotów w części Schengen.

Zakres usług saloniku jest standardowy: bufet i bar z alkoholem, wifi, klimatyzacja, wygodne miejsca do siedzenia, prasa polsko- i obcojęzyczna.

Ile kosztuje wstęp do saloniku biznesowego na lotnisku w Bydgoszczy? Opłata za kartę VIP wynosi 100 zł. Kto ma darmowy wstęp? Pasażerowie LOT-u i Lufthansy posiadający karty HON, Senator, Star Alliance Gold lub bilety na przelot klasa biznes. Pobyt w saloniku można zarezerwować online. Zapraszamy do galerii zdjęć saloników biznesowych, czyli stref relaksu i komfortu na polskich lotniskac. Przekonajcie się, jak wyglądają w środku: