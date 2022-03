Ewa Chodakowska poleca przepisy na zdrowe desery z czekoladą. Pierwszy zrobisz w 5 minut!

Ewa Chodakowska jest znaną trenerką fitness i influencerką. W mediach społecznościowych promuje zdrowy styl życia i zachęca zarówno do aktywności fizycznej, jak i właściwego odżywiania, wysypiania się, dbania o swoje ciało i spokój ducha.

W jednym z ostatnich wpisów na swoim profilu na Facebooku Ewa Chodakowska zamieścił przepis na deser fit.

- Kotku, co powiesz na kakaowe pralinki? To deser, który przygotujesz w 5 minut. Sprawdzi się jako słodki dodatek do popołudniowej kawki - zachęca Ewa Chodakowska na Facebooku.