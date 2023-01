Ewa Bilan-Stoch to przedsiębiorcza kobieta, która nie narzeka na brak zajęć. Kim jest piękna żona Kamila Stocha?

Kamil Stoch to niekwestionowana gwiazda polskiego sportu. U jego boku już od kilkunastu lat stoi jego żona – Ewa Bilan-Stoch, która może pochwalić się życiowymi osiągnięciami, pasjami i smykałką do robienia interesów.

Kim jest Ewa Bilan-Stoch? To nie tylko żona utalentowanego skoczka

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch – historia ich miłości

Ewa i Kamil chodzili razem do jednej szkoły, jednak to nie tam się poznali i zakochali w sobie. Między nimi zaiskrzyło w 2006 roku podczas zawodów narciarskich w Planicy, gdzie Ewa robiła zdjęcia zawodnikom. Po 3 latach znajomości, Kamil wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy – w tym samym miejscu, w którym się poznali. Rok później zakochani się pobrali. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 7 sierpnia 2010 roku. Ślub odbył się w Kościele Paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne.

Do dziś Ewa i Kamil tworzą zgraną parę, która chroni swoją prywatność. Nawet na Instagramie kobiety zdjęcia wrzucane są sporadycznie. Para nie ma dzieci, ale za to mogą pochwalić się okazałym domem. Drewniana willa jest w rodzinnej miejscowości Kamila – w Zębie, niedaleko Zakopanego. Budowa zaczęła się w 2014 roku. To tradycyjny góralski projekt, który zawiera wiele nowoczesnych rozwiązań. Posiadłość ma ponad 500 m kw. i wzbudza zainteresowanie mieszkańców, jak i osób wracających z górskich wycieczek. Przejeżdżając przez miejscowość Ząb, nie da się go nie zauważyć.