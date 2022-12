Essa Młodzieżowym Słowem Roku 2022. Co oznacza i czy rzeczywiście młodzież go używa? „To słowo radosne, pełne entuzjazmu”

Co oznacza słowo essa? W takich kontekstach używają go młodzi ludzie

Essa Młodzieżowym Słowem Roku 2022

Po dzbanie, alternatywce i śpiulkolocie przyszedł czas na essę. To właśnie ten wyraz zwyciężył w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Ma on całkiem sporo znaczeń. Można w ten sposób skomentować każde pozytywne doświadczenie, to okrzyk radości, ale także wyrażenie stanu luzu.