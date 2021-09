Erupcja wulkanu na żywo. Kamery internetowe pokazują płynącą lawę. Najpiękniejsze aktywne wulkany świata (wideo i zdjęcia)

Skala erupcji, do której doszło 19 września 2021 roku , okazała się potężniejsza, niż przypuszczano. Lawa sparaliżowała życie mieszkańców, a popiół wulkaniczny rozprzestrzenił się po kilku sąsiednich wyspach, przyczyniając się do zamknięcia lotnisk na Teneryfie i La Gomerze oraz utrudniając codzienne życie.

Mają prosty cel: zobaczyć wulkan. To nie jest dobry moment na turystykę na La Palmie, to czas, żeby pomagać innym, a ci ludzie tego nie robią. Zamiast tego zajmują łóżka, które mogłyby być wykorzystywane przez służby. - przedstawiciel branży hotelarskiej z La Palmy w rozmowie z „El Pais”.

Kanaryjski wulkan nie jest pierwszym, którego erupcja jest emitowana na żywo w internecie. Poprzedził go islandzki Fagradalsfjall, który w przeciwieństwie do hiszpańskiego krewnego, na ten moment nie stanowi zagrożenia.