Elon Musk wprowadza kary i dodatkowe opłaty na Twitterze. Czy tak wygląda zapowiadana „wolność” na serwisie? Użytkownicy mogą być zawiedzeni

Następnie, gdy już ogłoszono, jak wysoką kwotę zaoferowano posiadaczom akcji za ich wykup (opiewała ona na ponad 43 mld dolarów), milioner i celebryta nagle się wycofał . Wtedy to właśnie sami akcjonariusze pozwali go, wzywając do spełnienia hojnych obietnic. Nadążacie? To jednak jeszcze nie koniec.

Twitter jednak w rękach Elona Muska

Po całym zamieszaniu z ofertami, pozwami oraz domaganiem się części użytkowników, aby doprowadził sprawę do końca, Elon Musk ostatecznie wykupił Twitter. To jednak nie zakończyło tej dziwacznej telenoweli, rozgrywającej się wokół przejęcia. W swoim bowiem stylu, po oficjalnym zakupie właściciel tesli wszedł do siedziby Twittera ze zlewem. Była to analogia do angielskiego określenia „let it sink”, co jest przenośnią do oswojenia się z sytuacją (ang. sink – zlew/tonąć).