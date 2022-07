Elon Musk i Twitter - co dalej? Sprawdź, co się dzieje w kontekście głośnego przejęcia, czyli zmiany decyzji, pozew i duże odszkodowanie

Elon Musk to nie tylko określany mianem geniusza miliarder i właściciel m.in. firm Tesla oraz SpaceX. To także celebryta uwielbiający udzielać się w Internecie, szczególnie chętnie dzieląc się swoimi opiniami na serwisie Twitter. W pewnym momencie, bogacz zwrócił uwagę na, jego zdaniem szkodliwą cenzurę na platformie i postanowił zakupić w niej udziały i „zmienić obecną sytuacje oraz przywrócić na Twitterze wolność słowa”.

Jak zapowiedział, po części zrobił, bowiem zakupił on ponad 9% akcji giełdowych spółki, stając się tym samym jej największym akcjonariuszem. To jednak Elonowi Muskowi nie wystarczyło i zdecydował, iż chce posiadać wszystkie udziały firmy, oferując za nie ponad 43 mld dolarów. Co więcej, zagroził on, iż w przypadku odrzucenia oferty sprzeda zakupione wcześniej akcje Twittera (więcej na ten temat przeczytacie tutaj). Jakie znaczenie miał ten szantaż?