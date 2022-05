Ekspresowa surówka z kapusty pekińskiej. Przepis na zdrową i pyszną sałatkę do obiadu. Zrobisz ją w 15 min

Surówki do obiadu

Codziennie powinniśmy jeść solidną porcję warzyw, by dostarczyć naszemu organizmowi regulujący pracę jelit błonnik oraz cenne składniki odżywcze, jak witaminy antyoksydacyjne (m.in. A, C, E, β-karoten), składniki mineralne i polifenole.

Mamy dla ciebie prosty i szybki do zrobienia przepis na surówkę z kapusty pekińskiej z majonezem (możesz go ewentualnie zmieszać z jogurtem naturalnym - surówka będzie lżejsza lub zrobić własny majonez w domu). Jest ona bardzo łatwa do przygotowania. Proponujemy dodać do niej ogórki konserwowe i szczypiorek, dzięki czemu będzie bardziej wyrazista. Pomidor doda koloru i witamin, a całość połączy majonez z solą i pieprzem.