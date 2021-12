Ekspaci, czyli specjaliści poza ojczyzną. Powstał ranking najlepszych miast dla ekspatów 2021. Kuala Lumpur na 1. miejscu, Warszawa na 37.

Ekspaci – kim są, co oznacza słowo „ekspat”?

Ekspat to skrót od ekspatriant, ale słowo to nabrało w ostatnich latach specyficznego znaczenia. Ekspaci to przede wszystkim eksperci w swoich dziedzinach, do których oferty pracy spływają często z całego świata. By rozwijać swoją karierę, ekspaci na stałe przeprowadzili się do innego kraju, często na inny kontynent.

Potrzeby ekspatów są dość specyficzne – szukają miejsc, gdzie mogą rozwijać się zawodowo, ale też takich, gdzie życie jest tanie, wygodne, a szok kulturowy niezbyt silny. Czasem ekspatami określa się też emerytów, którzy postanowili spędzić jesień życia poza ojczyzną z przyczyn finansowych lub zdrowotnych.