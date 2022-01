Edyta Herbuś i Tomasz Barański znają się jak łyse konie. Oto historia niezwykłej przyjaźni w polskim show-biznesie

Oboje pochodzą z Kielc. Tańczą ze sobą od dziecka. Byli parą przez 12 lat. Dziś wciąż się przyjaźnią i chętnie biorą udział w tanecznych przedsięwzięciach, bo na parkiecie są jednym żywiołem. Oto historia przyjaźni Edyty Herbuś i Tomasza Barańskiego.

Edyta Herbuś wieku dziewięciu lat zaczęła uczęszczać do szkoły tańca Step by Step w Kielcach. Reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich. Jest finalistką Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym, trzykrotną Mistrzynią Polski Formacji Tanecznych, dwukrotną zdobywczynią Pucharu Polski Formacji Tanecznych i wicemistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich. Tomasz Barański naukę tańca rozpoczął w wieku 10 lat w tej samej szkole, co Edyta, w należącej do Małgorzaty Nity i Roberta Kupisza Szkoły Tańca i Wdzięku, mieszczącej się w Domu Kultury "Sabat" na Osiedlu Świętokrzyskim w Kielcach. Dzięki występom w szkole trzykrotnie zdobył tytuł Mistrzów Polski formacji tanecznych oraz trzy Puchary Polski. W latach 1999-2007 trenował z Edytą Herbuś, z którą osiągnął międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcu latynoamerykańskim i zdobył m.in. tytuł międzynarodowych mistrzów Czech do lat 14 i drugie miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Juniorów. Jest licencjonowanym instruktorem tańca sportowego ze specjalizacją jazzową.

"Taką bardzo mocną więzią, która nas połączyła, było dzieciństwo i nasze doświadczenia, które żeśmy razem przeżywali. Ja zacząłem tańczyć, jak miałem 10 lat, a od jedenastego roku życia tańczę z Edytą. Do momentu, jak zaczęliśmy karierę turniejową, to była moja ostatnia partnerka, a ja jej ostatnim partnerem, pomimo wielu różnych propozycji, które dostawaliśmy. Byliśmy tak ze sobą zżyci, że zawsze obok siebie idziemy tą drogą. Miałem różne doświadczenia w dzieciństwie, a Edyta zawsze mnie wspierała, dużo czasu u niej spędzałem. Jest dla mnie jak siostra. Pracujemy ze sobą, staramy się wracać do tego tańca" - mówił w jednym z wywiadów.