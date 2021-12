Edukacja domowa coraz popularniejsza także w Polsce. Rodzice zdradzają, w czym tkwi jej fenomen. Jak wygląda nauka w domu?

– Kiedy Bruno chodził do szkoły systemowej, to i tak musiałem poświęcać 2-3 godziny po jego lekcjach na pomoc mu w nauce, on był tym po prostu zmęczony. Chciałem przekazać mu swoją wiedzę i pomyślałem, że jeśli nie teraz, to kiedy? Obecnie całą naukę jestem w stanie zawrzeć w około 3 godzinach edukacji domowej. Bruno zdał egzaminy, poradził sobie doskonale, wypracowujemy coraz więcej systematyczności i obowiązkowości, by w kolejnych latach syn mógł być coraz bardziej samodzielny w uczeniu się – podsumowuje Amadeusz Kaczmarczyk.