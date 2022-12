Dzikie zwierzęta w mieście? Jak reagować gdy na drodze stoi dzik lub łoś? Dlaczego leśne zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach? Justyna Madan

Kiedy spotkamy dzika czy inne dzikie zwierzę na swojej drodze, powinniśmy zachować się spokojnie. Krzyki mogą zaszkodzić i nam i zwierzęciu.

Zwierzęta wkraczają do miast nie od wczoraj, chociaż to w ostatnich latach możemy spotkać je na naszej drodze coraz częściej. Rodziny dzików szukają jedzenia w śmietnikach, zdezorientowane łosie błądzą w poszukiwaniu nowego miejsca do życia, bywają też sarny, jelenie i lisy. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a sposobów na to, żeby nie zachęcać ich do przekraczania progów naszych ogródków jest kilka. O dzikich zwierzętach w miejskiej dżungli i co zrobić, kiedy je spotkamy opowiada dr. inż. Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.